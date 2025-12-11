Guvernul introduce un nou filtru legislativ pentru protejarea IMM-urilor de sarcini administrative și fiscale suplimentare

Orice modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui, de acum înainte, să treacă printr-un test obligatoriu. sursa foto: Getty

Guvernul introduce un nou mecanism menit să blocheze încă de la început orice inițiativă legislativă care ar putea încărca IMM-urile cu obligații administrative sau fiscale suplimentare. Măsura a fost anunțată de ministrul Economiei, Radu Miruță, care a precizat că proiectul a fost elaborat împreună cu echipa ministerului și a primit aprobarea în ședința de guvern din această săptămână.

Potrivit ministrului, orice modificare legislativă cu impact asupra mediului de afaceri va trebui, de acum înainte, să treacă printr-un test obligatoriu, conceput pentru a identifica dacă propunerile introduc, direct sau indirect, noi sarcini pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Responsabilitatea filtrării acestor proiecte revine Ministerului Economiei, care va emite avizul necesar înainte ca actele normative să poată merge mai departe în procesul legislativ. Instituția va verifica dacă antreprenorii nu sunt împovărați inutil prin decizii adoptate în numele „bunei intenții”, dar cu efecte negative asupra mediului de afaceri.

Miruță a amintit că, în trecut, astfel de situații au existat: idei considerate utile au dus, în practică, la obligații suplimentare pentru IMM-uri.

„Asta are acum un filtru. Cineva, instituțional, duce o grijă ca asta să nu se mai întâmple”, a transmis ministrul Economiei.

El a mai subliniat că noua măsură reprezintă un pas necesar pentru protejarea antreprenorilor cinstiți și pentru stabilitatea mediului economic.