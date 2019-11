Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale angajaţilor din România, finanțată din fonduri europene

Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale angajaţilor din România ar urma să fie finanţată prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Fondurilor Europene (MFE), transmis, miercuri, AGERPRES.



Iniţiativa a fost propusă de ministerul de resort, alături de echipa care gestionează POCU, în cadrul unei dezbateri privind finanţarea îmbunătăţirii competenţelor digitale ale angajaţilor din România împreună cu reprezentanţii patronatelor, industriei de IT&C, mediului universitar şi alţi parteneri de dialog.



"Această reuniune de lucru reflectă, practic, preocuparea noastră de a identifica soluţii împreună cu partenerii privind finanţarea dezvoltării competenţelor digitale la nivel primar şi avansat pentru angajaţii din sectoarele economice cu potenţial competitiv şi din domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-şi extindă activitatea în aceste segmente. Înainte de orice, consider că este deosebit de relevant să aflăm perspectiva pe care o are piaţa şi maniera în care vom adapta la realitate schema de finanţare pe care urmează să o propunem", a declarat, în timpul dezbaterii, Ioan Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene.



Potrivit sursei citate, în urma întâlnirii, s-a stabilit pregătirea schemei de finanţare de către Autoritatea de Management pentru POCU şi lansarea acesteia în consultare publică în perioada următoare.



La evenimentul de specialitate au fost prezenţi: Sergiu Manea - preşedinte BCR, Iulian Stanciu - CEO eMag, Voicu Oprean - CEO AROBS Transilvania Software şi fondator Cluj IT Cluster, Dan Zaharia - fondator FabLab Iaşi şi Şcoala Informală de IT, Răzvan Rughinis - prodecan Facultatea de Automatică şi Calculatoare - Universitatea Politehnică Bucureşti şi fondator Innovation Labs, Radu Puchiu - coordonator Task Force IT&C în cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, Daniel Ilinca - vicepreşedinte Asociaţia Naţională a Industriei de Software şi CEO Cornerstone, şi Florin Jianu - preşedinte Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.