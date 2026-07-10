„Moment istoric pentru Autostrada Unirii”. Încep lucrările pe primul lot montan al A8. Termenul de finalizare este de doi ani

Încep lucrările pe primul lot montan al A8. Foto: Facebook/ Sorin Grindeanu

Primul șantier de pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8 poate începe. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma a anunțat vineri că a fost emisă autorizația de construire pentru lotul Joseni–Ditrău, cu o lungime de 14,4 kilometri.

Constructorul a finalizat organizarea de șantier, iar cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt deja funcționale. Peste 140 de utilaje sunt pregătite să intre la lucru, iar fabrica de grinzi produce zilnic două grinzi de 40 de metri și alte patru de 30 de metri.

„Astăzi am ales să semnez Autorizaţia de Construire chiar în teren, pe viitorul şantier al lotului Joseni - Ditrău, alături de directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, şi de constructorul român care va transforma acest proiect în realitate. Am ţinut să marchez acest moment acolo unde autostrada începe să prindă viaţă, să înmânez personal autorizaţia de construire antreprenorului şi să dăm împreună startul oficial al lucrărilor”, a transmis Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Acesta a descris momentul drept unul important pentru infrastructura rutieră din România.

„Un moment cu adevărat istoric: începe primul şantier de pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România”, a spus secretarul de stat.

Peste 150 de muncitori vor intra în prima etapă pe șantier

Lotul Joseni–Ditrău este și primul tronson de autostradă construit vreodată în județul Harghita. Potrivit lui Horațiu Cosma, antreprenorul este pregătit să înceapă lucrările într-un ritm susținut.

„Totodată, este şi primul lot de autostradă construit vreodată în judeţul Harghita. Constructorul român este pregătit să intre în forţă în şantier în cel mai scurt timp. Organizarea de şantier este finalizată, cele două staţii de betoane şi staţia de asfalt sunt operaţionale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri şi 4 grinzi de 30 de metri”, a precizat Cosma.

În prima etapă, pe șantier vor lucra peste 150 de muncitori. Numărul acestora ar urma să crească pe măsură ce lucrările avansează.

Tronsonul trebuie finalizat în doi ani.

Ce va fi construit pe lotul Joseni–Ditrău

Pe cei 14,4 kilometri ai lotului sunt prevăzute:

18 poduri și pasaje;

trei ecoducte pentru traversarea în siguranță a animalelor;

un nod rutier la Joseni;

o descărcare provizorie la Ditrău.

Descărcarea provizorie ar urma să permită deschiderea circulației pe acest tronson chiar dacă sectorul următor nu va fi încă finalizat.

Sectorul montan al A8 va avea peste 110 kilometri între Sovata și Pipirig, iar valoarea investițiilor este estimată la aproximativ patru miliarde de euro. Proiectul include viaducte, tuneluri, lucrări de consolidare și alte intervenții inginerești complexe.

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambiţioase investiţii de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata şi Pipirig, investiţii de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe şi lucrări inginereşti care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova şi Transilvania”, a afirmat Horațiu Cosma.

Secretarul de stat consideră că mobilizarea constructorului și pregătirile făcute până acum oferă premisele unui ritm bun de execuție.

„Autostrada Unirii pe sectorul montan nu mai este doar un proiect pe hârtie. Astăzi începe construcţia primei bucăţi din cea mai spectaculoasă traversare montană de autostradă din România”, a mai declarat Cosma.