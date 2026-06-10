"N-ai încasări în conturi, dar cumperi casă și mașină, ești vizat". ANAF îi amenință cu 70% impozit pe bogații cu averi nejustificate

ANAF intensifică verificările în cazul averilor care nu pot fi justificate. Foto: Hepta

ANAF intensifică verificările în cazul averilor care nu pot fi justificate. Inspectorii vor controla proprietăţile şi veniturile celor vizaţi şi acolo unde sunt neconcordanţe, sumele vor fi impozitate 70% din cuantum. Şi influencerii sunt vizaţi de controalele ANAF.

"Vorbim despre persoane fizice cu averi nejustificate, care nu au venituri pe măsura bunurilor deținute. Adică ai venituri declarate de 100 de lei, dar ți-ai cumpărat o casă de două milioane de euro.

Acolo există o structură specializată pentru marile averi, pe care ne propunem să o întărim prin această reorganizare, urmând să facem mai multe controale în zona aceasta.

Dacă ai avere nejustificată, adică nu poți să prezinți surse transparente pentru banii cu care ți-ai cumpărat bunurile, plătești 70% din această sumă.

Analizăm toată averea pe care o aveți și o comparăm cu conturile bancare și cu veniturile declarate. Dacă nu aveți încasări prin conturi bancare, dar vă cumpărați mașini sau case, sunteți vizați de ANAF", a declarat șeful ANAF, Adrian Nica.