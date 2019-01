Reduceri eMAG la televizoare și laptopuri pe care să nu le ratezi

Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, anunță oferte atractive la mai multe categorii de electronice și electrocasnice. În acest articol vă prezentăm câteva modele de laptopuri și televizoare pe care să le cauți în oferta eMAG.

Televizor QLED Smart Samsung, 163 cm, 65Q9F, 4K Ultra HD. Tehnologia Quantum Dot ofera culori perfecte, folosind un aliaj inovator. O experienta vizuala de neuitat. Q9F ofera o experienta de vizionare superba cu mai multa profunzime si contraste mai indraznete. Indiferent de momentul zilei, ramai fermecat de intensitatea fiecarei scene, in orice mediu. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsițiAICI.

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UH661V, 4K Ultra HD. Unul dintre secretele din spatele performantei high-definition ale televizoarelor LG este panoul TV special realizat. IPS 4K ofera culori naturale din orice unghi la o rezolutie de 4 ori mai mare decat Full HD. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Reduceri eMAG televizoare. Oferte și la cele cu diagonala de 197 de centimetri

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 189.3 cm, 75XE8596, 4K Ultra HD. Pentru cea mai buna calitate a imaginii, acest televizor combina stralucirea claritatii 4K cu luminozitatea, culorile si detaliile intervalului dinamic ridicat (HDR). Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Televizor LED Smart Samsung, 197 cm, 78KU6502, ULTRA HD 4K, Ecran Curbat. Cu HDR Pro, va puteti bucura de detalii nemaivazute pana acum in cele mai luminoase parti ale ecranului TV, in timp ce urmariti continut HDR. O experienta ca de cinematograf, cu adevarat HDR, disponibila in sfarsit chiar in sufragerie. Tehnologia Active Crystal Colour optimizeaza tehnologia de iluminare cu LED-uri adaugand o sursa de lumina suplimentara. Acest lucru ofera o puritate mai mare a luminii albe, ceea ce are ca rezultat o gama mai larga de culori si o mai mare naturalete. Reduce chiar si consumul de energie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Televizor LED Smart Sharp, 139 cm, LC-55XUF8772ES, 4K Ultra HD. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Reduceri eMAG laptopuri. Oferte Lenovo sau HP

Reduceri laptop Lenovo ThinkPad E470 cu procesor Intel Core i5-7200U 2.50 GHz, 14 inci, Full HD, 8GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics, FPR, Free DOS, Dark Ash Silver. Toată lista de oferte și reduceri eMAG o găsiți AICI.

Laptop 2-in-1 HP 12 inci Pro x2 612 G2, FHD Touch, Intel Core i7-7Y75, 8GB, 512GB SSD, GMA HD 615, Windows 10 Pro. Întreaga listă de reduceri eMAG laptopuri găsiți -AICI.

Reducere Ultrabook Lenovo 14 inci New ThinkPad X1 Carbon 5th gen, WQHD IPS, Core i7-7500U, 16GB, 1TB SSD, GMA HD 620, 4G LTE, FingerPrint. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG laptopuri găsiți AICI.

Reduceri eMAG laptopuri. Oferte Acer sau Dell

Laptop Acer Aspire A315-51-3352 cu procesor Intel Core i3-6006U 2.00GHz, Skylake, 15.6", Full HD, 4GB, 256GB SSD, Intel HD Graphics. Toată lista de oferte și reduceri eMAG o găsiți AICI.

Laptop 2 in 1 ASUS T101HA-GR001T cu procesor Intel Atom x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, Gherry Trail, 10.1", 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, Windows 10, Glacier Grey. Întreaga listă de reduceri eMAG laptopuri o găsiți - AICI.

Reducere laptop Gaming Dell Inspiron 7567 cu procesor Intel Core i7-7700HQ 2.80 GHz, Kaby Lake, 15.6", Full HD, 8GB , 1TB + 8GB SSHD, nVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB. Mai multe oferte și reduceri eMAG laptopuri găsiți AICI.