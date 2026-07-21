Românii ocupă un loc surprinzător în clasamentul datornicilor din UE. De ce diferă atât de mult situația față de nordul Europei

O valoare de 50% înseamnă că împrumuturile gospodăriilor sunt echivalente cu jumătate din tot ceea ce produce țara într-un an. Foto: Getty Images

Datele privind datoriile gospodăriilor din Europa dezvăluie o imagine surprinzătoare: nordul bogat al continentului are cele mai îndatorate gospodării din UE, contrar stereotipurilor despre statele risipitoare din sud. România se află la coada clasamentului, cu cele mai puțin îndatorate gospodării, în timp ce Olanda, Danemarca și Suedia se numără printre țările cu cele mai mari niveluri de îndatorare, potrivit unei analize Euronews.

În 2025, datoria gospodăriilor din UE se ridica la 49,4% din PIB și la 50,7% în întreaga zonă euro, conform cifrelor Eurostat publicate în luna iulie. Ambele valori au scăzut în fiecare an din 2020, când se situau peste 60%.

Datoria gospodăriilor include obligații precum creditele ipotecare, împrumuturile de consum și alte forme de împrumut contractate de gospodării.

Exprimarea acestei datorii ca procent din produsul intern brut (PIB) le permite economiștilor să compare țări de dimensiuni diferite, raportând gradul de îndatorare privată la producția totală a economiei.

Datoria totală a gospodăriilor din România este echivalentă cu 12,3% din PIB-ul țării, cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Acest lucru reflectă veniturile mai reduse ale populației, o piață ipotecară mai puțin dezvoltată și un grad ridicat de proprietate asupra locuințelor, multe dintre acestea fiind cumpărate fără credite sau moștenite.

Cele mai mici dobânzi la credite se găsesc în special în sudul Europei. Malta conduce clasamentul, cu 2,08%, urmată de Bulgaria, Spania, Portugalia, Croația și Slovenia.

Un grad excesiv de îndatorare poate agrava declinul economic

Indicatorul nu arată cât datorează fiecare gospodărie în parte. În schimb, oferă o imagine de ansamblu asupra gradului de îndatorare al sectorului gospodăriilor în raport cu venitul național.

O valoare de 50% înseamnă că împrumuturile gospodăriilor sunt echivalente cu jumătate din tot ceea ce produce țara într-un an.

O datorie ridicată a gospodăriilor nu reprezintă neapărat, în sine, o problemă.

Țările cu piețe ipotecare dezvoltate, cu un grad ridicat de proprietate asupra locuințelor finanțate prin împrumuturi sau cu sisteme financiare sofisticate înregistrează adesea niveluri ridicate de îndatorare.

Cu toate acestea, un grad excesiv de îndatorare a gospodăriilor poate amplifica perioadele de declin economic.

Comisia Europeană consideră că nivelul de 55% din PIB este pragul peste care împrumuturile gospodăriilor încep să reprezinte un risc macroeconomic, deoarece datoria privată, și nu cea publică, este cea care, de-a lungul timpului, a declanșat crize ale creditării.

Cele mai îndatorate 10 țări din UE

10. Germania: 49,0%. Cea mai mare economie a Europei se situează aproape de media UE, în ciuda nivelului său de prosperitate. Unul dintre motive este rata neobișnuit de scăzută a proprietarilor de locuințe din Germania — doar 46,7% în 2022, una dintre cele mai mici din Europa. O piață mare a chiriilor, niveluri relativ accesibile ale acestora și lipsa facilităților fiscale pentru dobânzile la creditele ipotecare au redus în mod tradițional nevoia gospodăriilor de a contracta credite ipotecare mari.

9. Portugalia: 53,9%. Datoria gospodăriilor a ajuns la aproximativ 171 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 8,6% față de anul precedent, în principal pe fondul creditării ipotecare, într-un context în care prețurile locuințelor au înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri din UE. Situația este importantă deoarece peste 90% dintre creditele ipotecare din Portugalia au dobânzi variabile sau mixte, legate de Euribor, ceea ce face ca gospodăriile să fie deosebit de sensibile la modificările dobânzilor BCE.

8. Cipru: 54,2%. Banca Centrală a Ciprului afirmă că raportul dintre datoria gospodăriilor și PIB a scăzut cu aproximativ 62% din decembrie 2016. Aproximativ 34% din datoria gospodăriilor este încă reprezentată de credite neperformante mai vechi, deținute de companii specializate în achiziția de credite și aflate în proces de soluționare treptată.

7. Belgia: 56,4%. Aproximativ 43,1% dintre gospodăriile belgiene dețin o locuință cu credit ipotecar, cu mult peste media UE de 24,3%, iar majoritatea creditelor au dobândă fixă. Banca Națională a Belgiei a înregistrat o creștere a creditării ipotecare în 2025, valoarea noilor împrumuturi ajungând la 40,7 miliarde de euro, față de 31,7 miliarde de euro cu un an înainte.

6. Franța: 59,5%. Creditele ipotecare franceze au, în principal, dobândă fixă — spre deosebire de Portugalia sau Spania, împrumuturile cu dobândă variabilă sunt mai puțin frecvente, iar creditarea este strict limitată: în general, împrumutații nu pot aloca mai mult de aproximativ o treime din venitul net pentru plata datoriilor, în conformitate cu un plafon revizuit lunar de Banca Franței.

5. Luxemburg: 60,5%. Povara este concentrată. Creditele ipotecare reprezintă 90% din datoria gospodăriilor, însă aproape jumătate dintre gospodăriile din Luxemburg nu au nicio datorie, iar averea netă mediană a ajuns la 676.000 de euro în 2023.

4. Finlanda: 62,9%. Nivelul ridicat al datoriei este determinat aproape în totalitate de sectorul locuințelor, dar într-un mod specific Finlandei. Creditele pentru locuințe reprezintă aproximativ 63% din datoria gospodăriilor, iar dacă sunt incluse și creditele contractate de asociațiile de proprietari — datorii asumate de clădire și preluate de cumpărători — ponderea combinată ajunge la aproximativ 75%. Banca Finlandei a avertizat în repetate rânduri cu privire la utilizarea tot mai frecventă a acestor credite ale asociațiilor de proprietari și înăsprește reglementările pentru a menține sub control gradul de îndatorare al gospodăriilor.

3. Suedia: 82,3%. Suedia rămâne una dintre economiile europene cele mai dependente de creditele ipotecare. Creditele cu dobândă variabilă domină piața, ceea ce expune puternic gospodăriile la modificările ratelor dobânzilor — o vulnerabilitate evidențiată în timpul ciclului de majorare a dobânzilor de către BCE.

2. Danemarca: 84,1%. Banca Națională a Danemarcei și Comisia Europeană au semnalat de mult timp nivelul ridicat al datoriei brute drept un indicator de risc, subliniind în același timp că acesta este în mare parte compensat de economii foarte consistente în fondurile de pensii și de active imobiliare. Datoria gospodăriilor raportată la venitul disponibil, de aproximativ 177% în 2024, rămâne printre cele mai ridicate din UE.

1. Țările de Jos: 93,5%. Gospodăriile cele mai îndatorate din Europa, într-o anumită măsură prin construcția sistemului. Banca Centrală a Țărilor de Jos afirmă că nivelul ridicat al creditelor ipotecare se datorează faptului că „guvernul face atractivă împrumutarea banilor pentru cumpărarea unei locuințe” — prin facilități fiscale pentru dobânzile ipotecare și reguli de creditare care permit cumpărătorilor să contracteze împrumuturi de până la valoarea integrală a locuinței, în timp ce în alte țări limita este de 90% sau mai puțin. Gradul ridicat de îndatorare este compensat de active importante acumulate în fondurile de pensii și de nivelul ridicat al averii financiare a gospodăriilor.