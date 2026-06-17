Se pregătește al doilea pod Giurgiu-Ruse: CNAIR a ales proiectantul. Va include și cale ferată

Podul Giurgiu-Ruse, cunoscut sub numele de „Podul Prieteniei”. Foto: Agerpres

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câştigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu - Ruse peste Dunăre, a anunţat miercuri directorul general al companiei, Cristian Pistol. Contractul este în valoare de 50,04 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit acestuia, licitaţia a fost câştigată de compania Egis Romania SA, care va avea la dispoziţie 23 de luni de la semnarea contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

„Al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre are proiectant desemnat. CNAIR a comunicat astăzi rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România şi Bulgaria”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Şeful CNAIR a precizat că proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 - Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

„Podul Giurgiu-Ruse 2 va avea caracter dual, civil şi militar, şi va asigura conexiunea dintre România şi Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât şi pentru cel feroviar. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii”, a mai scris Pistol.