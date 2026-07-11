Țara europeană care cumpără aur în ritm record. Rezervele au ajuns la peste 630 de tone: „Am profitat de scăderile de preț”

1 minut de citit Publicat la 23:02 11 Iul 2026 Modificat la 23:02 11 Iul 2026

Polonia a cumpărat 82 de tone de aur în acest an. Foto: Getty Images

Banca centrală a Poloniei cumpără aur în valoare de miliarde de dolari, profitând de scăderea prețurilor din ultimele luni, potrivit guvernatorului Adam Glapiński.

Instituția a cumpărat până acum 82 de tone de aur în acest an, a declarat Glapiński joi, într-o conferință de presă la Varșovia. Asta înseamnă că banca a mai adăugat 37 de tone după publicarea ultimelor date oficiale, valabile pentru luna aprilie. La prețurile actuale, această cantitate valorează aproximativ 5 miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

„Am continuat să cumpărăm aur, profitând de scăderile recente de preț”, a spus Glapiński.

Polonia a cumpărat mai mult aur decât orice altă bancă centrală în 2025 și pare să se îndrepte spre repetarea acestei performanțe și în acest an.

Achizițiile anunțate de Glapiński au fost făcute într-o perioadă în care investitorii și-au mărit așteptările privind dobânzi mai ridicate în Statele Unite și un dolar mai puternic, doi factori care pun presiune asupra aurului. Prețul metalului prețios a scăzut cu peste 10% din aprilie.

Glapiński a reconfirmat obiectivul băncii centrale poloneze de a ajunge la rezerve de 700 de tone de aur. În prezent, instituția deține 632,4 tone, dintre care 105 tone sunt păstrate în Polonia, iar restul este împărțit între Londra și New York, a precizat el.

Potrivit lui Glapiński, aurul joacă un rol tot mai important în rezervele băncilor centrale din întreaga lume, fiind considerat esențial pentru asigurarea securității și stabilității financiare.

„Nu este vorba despre o cursă sau despre cumpărături făcute doar de dragul de a cumpăra”, a spus guvernatorul. „Există o logică profundă în rolul statului de a asigura securitatea Poloniei și a polonezilor în orice împrejurare, inclusiv în vreme de război, lucru la care, desigur, nu ne așteptăm”.