Ziua eMAG 2020. 3 televizoare 4K, cu diagonala peste 120 cm, și la 1.500 de lei

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD. Joi, 3 decembrie, magazinul online eMAG celebreaza 19 ani de existenta si face cinste cu extra-reduceri de pana la 30%.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Cu aceasta ocazie, eMAG are extra-reduceri de 10% la televizoare de la cele mai cautate branduri: Samsung, LG si Sony.

Toate televizoarele de mai jos au reduceri cuprinse între 26 și 36%. Adaugă codul "eMAG19ANI" și primești o extra-reduere de 10%.

Astfel, chiar si televizoare cu diagonala mare, de peste 120 de cm, au preturi excelente, de aproximativ 1.500 de lei.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizor Samsung 50TU7092, 125 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Crystal Display - Cu o gama mai larga de culori imaginea se tranforma in realitatea ta. Crystal Display asigura optimizarea culorilor, astfel incat sa poti observa orice detaliu subtil.

Culori vii și bogate si procesor Crystal 4K - Calitatea imaginiilor care te impresioneaza, posibila printr-un singur procesor care prelucreaza culoarea, optimizeaza raportul de contrast ridicat si controleaza functia HDR.

Termină munca de la birou acasă, pe televizorul tău. Accesul la distanță îți permite să redai wireless ecranul computerului pe ecranul TV. Poți chiar să deschizi computerul de la birou pentru a accesa fișiere sau pentru a lucra la documente folosind Microsoft Office 365 - toate din confortul canapelei.

4K UHD depaseste rezolutia FHD avand cu de 4 ori mai multi pixeli, oferind privirii tale detaliile si claritatea imaginii pe care o merita. Priveste, ca si cum ai fi cu adevarat in scena.

Ziua eMAG 2020 televizoare cu diagonala peste 120 cm

HDR - High Dynamic Range creste nivelul luminozitatii televizorului tau, astfel incat sa te poti bucura de un spectru imens de culori si detalii, chiar si in scenele intunecate.

Intra mai repede in joc cu Game Enhancer, care iti optimizeaza ecranul, astfel incat sa ai mai mult control, cu un input lag redus. Experimenteaza jocul cursiv, in forma sa cea mai impresionanta, lipsit de fenomentul de "motion blur" si intreruperi.

Fara cabluri imprastiate - Samsung UHD ofera o varianta simpla pentru mentinerea tuturor cablurilor TV ordonate, ascunzandu-le chiar in stand. Acest lucru te ajuta sa reduci dezordinea, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de acest designul frumos al televizorului.

Cu AirPlay 2 incorporat, poti transmite sau partaja continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Poti reda fara probleme videoclipuri, muzica, fotografii si multe altele de pe iPhone, iPad si Mac pe televizorul Samsung.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 televizoare LG

2. Televizor LG 49UM7050, 123 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Oriunde stai, unghiul larg de vizualizare al panoului IPS 4K te mentine incantat cu un realism spectaculos - afisand o precizie de culoare aproape 100%, chiar si dintr-un unghi de 60 de grade.

Procesor Quad Core originea imaginilor 4K - Un procesor quad-core rapid si precis elimina zgomotul si creeaza mai multa culoare si contrast. Imaginile cu rezolutie scazuta sunt reduse si reproduse la imagini de calitate aproape 4K.

Acuratetea adevarata a culorilor - Cea mai mica diferenta de culoare este reflectata cu acuratete pentru a oferi culori mai clare, mai bogate si mai realiste.

Advanced Colour Enhancer - Oricat de intunecata sau stralucitoare este imaginea, Advanced Color Enhancer regleaza dinamic culoarea si contrastul pentru imagini mai vii si vibrante.



4K HDR activ pentru detalii incredibile - 4K Active HDR optimizeaza fiecare scena, oferind detalii delicate si culoare bogata. Formatul multi-HDR, inclusiv HDR10 si HLG, impreuna cu tehnologia de ajustare dinamica scena dupa scena a LG, va permite sa va bucurati de orice continut video intr-o calitate uimitoare HDR.

Scufundati-va in sunet cu Ultra Surround - Avand sunet provenit de la mai multe canale audio virtuale, creeaza o experienta de divertisment mai imersiva.

Design simplu si rafinat - O rama subtire si liniile moderne elegante adauga un design estetic premium

la spatiul dvs. imbunatindu-va experienta de vizionare.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD Sony

3. Televizor Sony 49XG7005, 123.2 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Descoperiti frumusetea continutului 4K HDR - Descoperiti un univers cu culori vii si detalii uimitoare pe acest televizor 4K HDR cu tehnologie de conversie extinsa prin 4K X-Reality™ PRO si afisajul nostru TRILUMINOS.



Redescoperiti fiecare detaliu in 4K - Cu X-Reality™ Pro 4K, imaginile sunt extinse prin conversie, avand o claritate remarcabila, mai apropiata de calitatea 4K reala. Imaginile sunt mai clare si sunt imbunatatite in timp real, dezvaluind detalii suplimentare in ce priveste cartile si arhitectura bibliotecii.



Stralucirea vietii, infatisata prin mai multe culori - Vedeti culori vii si reale peste tot in jurul dvs. Pentru a transforma culorile, afisajul TRILUMINOS apeleaza la o paleta cromatica mai larga, reproducand cu fidelitate fiecare umbra si ton din umbrele.

Accesati direct YouTube si bucurati-va de toate clipurile video preferate. Cu acest televizor Sony cu tehnologie LED si acces la YouTube, vizionarea clipurilor video este extrem de rapida si am inclus un buton YouTube pe telecomanda pentru a simplifica rasfoirea.

Ziua eMAG 2020 televizoare 4K Ultra HD ieftine

Un mod mai inteligent de a va bucura de smartphone - Luati ce va place pe smartphone sau pe unitatea USB si vizionati totul cu detalii frumoase pe ecranul mare al televizorului. Functia Smart Plug and Play va permite sa distribuiti cu usurinta clipuri video, fotografii si muzica de pe mai multe dispozitive.



Creat pentru auditie - Auditia poate fi la fel de realista ca vizionarea. ClearAudio+ regleaza fin sunetul pentru o experienta captivanta si emotionanta, care parca va invaluie. Indiferent ce vizionati, veti auzi mult mai clar si mai distinct muzica si dialogurile.



Cablurile stau bine ascunse - Pastrati cablurile ascunse in suport si fixate cu dispozitivul de prindere furnizat.

Pretul este AICI.