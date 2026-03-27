Aplicaţia care oferă ieşiri avantajoase pentru clienţi şi promovează afaceri: A fost creată de un livrator din Oradea

Narcis Haiaș, fondatorul aplicației Oradea Experience. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Într-o perioadă în care industria HoReCa și divertismentul caută soluții de supraviețuire, o idee românească schimbă regulile jocului. Ce-ar fi dacă fiecare ieșire în oraș ți-ar aduce bani înapoi? Dacă fiecare like, fiecare eveniment sau recomandare s-ar transforma în beneficii reale? Povestea vine din Oradea, unde un fost livrator a construit, fără investiții, o aplicație care conectează un întreg oraș și ajută direct business-urile locale. În următoarele luni, aplicația va fi lansată și la Cluj-Napoca, iar pe termen lung extinderea este planificată la nivel european.

Oradea, unul dintre cele mai vibrante orașe ale României, trece printr-o transformare digitală care schimbă complet experiența urbană. Totul a început pe o bicicletă, în timpul livrărilor pe care le-a făcut Narcis Haiaș. Totodată, el este student al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial în cadrul Universității din Oradea şi a absolvit Facultatea de Științe Socio-Umane.

"De multe ori erau evenimente sau activităţi despre care aflam prea târziu şi mi-am dat seama că este un minus, o problemă reală în comunitate. Iar apoi am început să fac un studiu de piaţă: cu prieteni, pe oameni pe care îi întâlneam la comenzi", a declarat Narcis Haiaș, fondatorul aplicației Oradea Experience, pentru Antena 3 CNN.

Aplicația nu este doar un ghid urban. Este un ecosistem complet, unde utilizatorii sunt recompensați pentru implicare: participă la evenimente, interacționează, oferă feedback și primesc puncte.

"În primul rând, găseşti tot ceea ce se întâmplă la tine în oraş în buzunarul tău, după care ai şi o comunitate la care să apelezi întotdeauna, ai şi o apropiere faţă de companii pe car ele vezi că îţi spun întotdeauna: «Avem această campanie» sau «Avem acest produs, te aşteptăm la noi», «Ce ai vrea să vezi la noi în locaţie?». Şi-n plus, din faptul că folosesc aplicaţia, am beneficii reale: reduceri, intrări la petreceri, la evenimente", a explicat Adonis Kovacs, cofondatorul aplicaţiei Oradea Experience.

Într-un context economic dificil, în care restaurantele și organizatorii de evenimente caută soluții pentru a atrage clienți, platforma devine un instrument de marketing direct și eficient.

"Oamenii doar pur şi simplu trebuie să dea like, să fie activi: să comenteze la postări şi să mai posteze şi ei din când în când. Se câştigă puncte foarte uşor. La doar 500 de puncte achiziţionate, pe care le pot face într-o zi, se pot bucura de 20% din partea noastră pentru întreaga consumaţie", a precizat Aida Loudescher, manager de restaurant, pentru Antena 3 CNN.

"Ca şi decizie finală de a colabora cu ei a fost acel sistem de recompense, pe care îl au faţă de utilizatorii lor, pentru că îi implică într-un mod activ. Astfel, şi ei pot să beneficieze de nişte ieşiri în oraş mai avantajoase, iar pentru noi se generează o vizibilitate şi un trafic în mod direct", a declarat Vanda Jari, manager la un alt restaurant din Oradea.

Ofertele au devenit rapid un magnet pentru clienți.

"Am primit 50% reducere la o sesiune de makeup profesional şi o masă gratuită la un eveniment care a avut loc la un restaurant destul de cunoscut din oraş", a povestit o tânără, iar un localnic a spus: "Avem şi un forum în care putem pune întrebări, sondaje, să lăsăm comentarii, să vorbim între noi".

Fără capital inițial, dar cu o strategie unică, echipa a crescut rapid. 25 de tineri dezvoltă acum un sistem care conectează peste 140 de parteneri locali.

"Am început să creştem încet-încet: primul videoclip s-a dus de peste jumătate de milion pe social media, al doilea videoclip l-am filmat chiar cu domnul Bolojan; l-am prins în Cetate şi acolo a fost jumătate de milion (n.r.: vizualizări). Astfel, am ajuns la 10.000 de utilizatori pe reţele sociale în 3-4 luni", a mai precizat Narcis Haiaș, fondatorul aplicației Oradea Experience.

În câteva luni, aplicaţia se lansează la Cluj-Napoca, iar planurile pe termen lung vizează întreaga Europă.

"Scopul nostru e să ajungem o aplicaţie naţională, în primul rând, iar după aceea, o aplicaţie internaţională. Scopul meu şi viziunea noastră este ca atunci când oamenii ajung în alte oraşe şi nu ştiu ce pot să facă, unde să meargă, să aibă un răspuns", a mai adăugat Narcis Haiaș pentru Antena 3 NN.

Astfel a fost "livrată" o aplicaţie care a devenit un instrument real de sprijin pentru economie, dar şi pentru comunitate.