1.000 de case au ars din temelii și peste 5.000 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu masiv în Filipine

1 minut de citit Publicat la 12:47 04 Feb 2026 Modificat la 12:47 04 Feb 2026

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22:00, în cartierul Lamion, din orașul Bongao, provincia Tawi-Tawi. Foto: Profimedia Images

Mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele după ce un incendiu de proporții a devastat o insuliță din sudul Filipinelor, în noaptea de marți spre miercuri. Flăcările s-au răspândit rapid din cauza vântului puternic, mistuind o comunitate dens populată, scrie trtworld.com.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22:00, în cartierul Lamion, din orașul Bongao, provincia Tawi-Tawi, parte a regiunii autonome Bangsamoro. Potrivit agenției de presă PNA, focul a ars necontrolat timp de aproape patru ore, distrugând aproximativ 1.000 de case construite pe piloni, majoritatea realizate din materiale ușoare și extrem de inflamabile.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată flăcări uriașe care cuprind rapid zona, în timp ce locuitorii încearcă să se salveze pe uscat și pe mare.

Peste 5.000 de persoane evacuate

Autoritățile au evacuat peste 5.000 de persoane, atât pe cale terestră, cât și maritimă. Sinistrații au fost adăpostiți temporar în două centre de evacuare, unde au primit ajutor de urgență.

Guvernul local din Bongao a colaborat cu Ministerul Serviciilor Sociale și Dezvoltării din Bangsamoro și cu administrația provincială pentru a furniza alimente, apă și alte bunuri esențiale. Echipe medicale au fost trimise în centrele de evacuare pentru a oferi asistență persoanelor afectate.

Fără victime, dar pagube uriașe

Autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat decese, însă mai multe pasarele pietonale au fost distruse, îngreunând intervenția pompierilor și evacuarea în timpul incendiului.

Focul a fost adus sub control în jurul orei 2:00 dimineața. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza incendiului și valoarea totală a pagubelor materiale.