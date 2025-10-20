2.000 de piei de ren trimise trupelor ruse din prima linie. “Echipament de pe vremea lui Brejnev”

Orașul siberian Salehard va trimite mii de piei de ren trupelor rusești aflate pe frontul din Ucraina FOTO: Hepta

Orașul siberian Salehard va trimite mii de piei de ren trupelor rusești aflate pe frontul din Ucraina. Municipalitățile din Siberia, organizațiile locale ale partidelor politice și sindicatele au fost mobilizate într-o adevărată cursă pentru a trimite cea mai mare încărcătură posibilă de ajutor umanitar soldaților de pe front, scrie The Moscow Times, citată de Ukraine Today.

Primăria orașului siberian Salehard a trimis 2.000 de piei de ren trupelor rusești de pe câmpul de luptă din Ucraina pentru a le proteja de frig și de dronele ucrainene. Neobișnuitul „ajutor umanitar” a fost relatat de mass-media, citând o declarație a autorităților orașului, care se află la Cercul Polar Arctic, la peste 2.400 de kilometri est de Moscova, și este centrul administrativ al districtului autonom Iamalo-Neneț.

„În încărcătură sunt două mii de piei de ren. Nu sunt doar lucruri călduroase, ci sunt un element vital de camuflaj și încălzire. Pieile de ren maschează perfect fortărețele noastre de camerele de termoviziune ale inamicului și, de asemenea, încălzesc în mod fiabil soldații în condiții dure de teren”, a scris primăria pe rețeaua de socializare.

Conform comunicatului de presă al orașului, pieile ar trebui să ajute la mascarea pozițiilor militare de imagistica termică și să ofere căldură în condiții dure de teren.

Pe lângă piei, vehicule precum duba „Buhanka” și mașinile „Niva” vor fi trimise pe linia frontului. Transportul este organizat de veteranii așa-numitei „Frății de Luptă”. Bunurile vor fi livrate mai întâi în regiunea Rostov, apoi transportate în zona de luptă.

Lipsă sistemică de echipament

Situația a atras atenția asupra lipsei sistemice de echipamente adecvate, după cum reiese dintr-un raport al canalului pro-război „Cursuri de Medicină Tactică”, care a dezvăluit că soldații ruși primesc provizii medicale care datează din 1977, arătând problemele legate de transporturile umanitare învechite și inadecvate.

Anterior, s-a raportat că forțele rusești de pe frontul Pokrovsk se confruntă cu o lipsă acută de echipament, potrivit mișcării de rezistență ATESH.

Agenții din Brigada 1442 Pușcași Motorizați raportează că situația a devenit atât de gravă încât comandanții ordonă trupelor să confiște vehiculele de la civili, perturbând logistica și sporind pierderile de pe câmpul de luptă.

Potrivit portalului, un blogger pro-război a relatat luna aceasta că soldații primesc provizii medicale fabricate încă din 1977, în timpul erei liderului sovietic Leonid Brejnev, ca ajutor umanitar. El a postat imagini cu cutii de bandaje sovietice, vată și bandaje ca dovadă. El a susținut că problema este sistemică: „Vorbim despre livrări sistematice, la scară largă, trimise de organizații cu nume mari și finanțare solidă”, a scris el.