21 de milioane de euro pe oră. Atât i-a costat pe ruși „mașinăria de război” a lui Putin. Și asta nu e tot

Cheltuielile bugetului federal al Rusiei pentru articole militare în perioada ianuarie-septembrie 2025 au stabilit un nou record.. Foto: Profimedia Images

Cheltuielile bugetului federal al Rusiei pentru articole militare în perioada ianuarie-septembrie 2025 au stabilit un nou record. 11,854 trilioane de ruble, arată calculele realizate de Janis Kluge, cercetător la Institutul German pentru Studii de Securitate Internațională, pe baza datelor de la Ministerul Finanțelor.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu 30%, sau 2,763 trilioane de ruble, scrie The Moscow Times.

Comparativ cu nivelurile din 2023, bugetul militar rus a crescut cu 95% (+5,777 trilioane de ruble), cu 173% față de 2022 și cu 295%, sau aproape de patru ori, față de anul 2021 dinainte de război.

În medie, „mașina de război” a Kremlinului a consumat 1,32 trilioane de ruble pe lună, 43,4 miliarde de ruble pe zi sau 1,9 miliarde de ruble pe oră (21,5 milioane de euro).

Potrivit calculelor lui Kluge, peste jumătate (59%) din bugetul militar al Rusiei este acum ascuns la rubrica de cheltuieli secrete: 4,816 trilioane de ruble au fost direcționate în primele trei trimestre către cheltuieli de apărare transparente, trecute explicit în buget, în timp ce 7,038 trilioane de ruble au mers către programe și operațiuni clasificate. Comparativ cu anul trecut, acest buget „din umbră” a crescut cu 39% și este de cinci ori mai mare decât în perioada de dinainte de război.

Kremlinul a cheltuit 44% din taxele bugetare federale colectate și 39% din cheltuielile sale pentru război. Ambele cifre au fost, de asemenea, record. Prin comparație, cifrele de anul trecut au fost de 39%, respectiv 36%, iar în 2021, doar 18,4% și 19%.

Conform calculelor lui Kluge, războiul cu Ucraina i-a costat pe contribuabilii ruși 42,343 trilioane de ruble, sau 542 de miliarde de dolari, de la începutul anului 2022. Aceasta este echivalentul a 24 de bugete anuale pentru întregul sistem de învățământ superior rus, 22 de ani de cheltuieli bugetare federale pentru asistență medicală și aproape 80 de bugete anuale ale unor regiuni mari și bogate, cum ar fi regiunea Sverdlovsk (530 de miliarde de ruble) sau regiunea Krasnodar (600 de miliarde de ruble).

În bugetul pe 2026, guvernul a alocat 12,9 trilioane de ruble pentru „apărare națională” și alte 3,91 trilioane de ruble pentru „securitate națională”, care include cheltuieli pentru Ministerul Afacerilor Interne, Garda Națională, serviciile speciale și Serviciul Penitenciar Federal. În total, forțele de securitate vor primi 16,84 trilioane de ruble, sau 38% din buget. Comparativ cu cifra de 24% din 2021 de dinainte de război, ponderea cheltuielilor pentru securitate va crește de 1,6 ori.

Ponderea cheltuielilor sociale va scădea la 25,1% (de la 38,1% înainte de război), iar ponderea cheltuielilor pentru susținerea economiei naționale va scădea la 10,9% (de la 17,6% înainte de război). Ambele cifre vor fi cele mai mici din ultimii 20 de ani de statistici disponibile ale Ministerului Finanțelor.

Chiar dacă negocierile de pace din Ucraina vor avea succes, Kremlinul nu are în plan să reducă cheltuielile militare, a declarat anterior o sursă apropiată guvernului pentru Reuters: „Va trebui în continuare să producem rachete și drone, deși la o scară puțin mai mică. Conflictul va persista, iar cheltuielile cu armata și armele vor crește, deoarece și Occidentul le crește.”

Dacă războiul de va încheia, bugetul militar ar putea fi redus începând cu 2027, deși „nu se așteaptă o reducere la nivelurile de dinainte de 2022”, a subliniat sursa Reuters.