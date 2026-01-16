A explodat numărul de tulburări de stres posttraumatic şi sinucideri printre militarii israelieni, în urma războiului din Gaza

Tot mai mulți militari israelieni suferă de PTSD sau se sinucid. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Israelul se confruntă cu o creştere dramatică a numărului de tulburări de stres posttraumatic (PTSD) şi sinucideri în rândul trupelor, după războiul de doi ani din Gaza, determinat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării din Israel, s-a înregistrat o creştere de aproape 40% a cazurilor de PTSD în rândul soldaţilor săi începând din septembrie 2023 şi se prevede că această cifră va creşte cu 180% până în 2028.

Dintre cei 22.300 de soldaţi sau membri de personal trataţi pentru răni de război, 60% suferă de post-traume, spune ministerul, care a extins asistenţa medicală oferită celor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală şi a majorat bugetul. Totodată, se înregistrează o creştere de aproximativ 50% a utilizării tratamentelor alternative.

Al doilea cel mai mare furnizor de servicii medicale din ţară, Maccabi, a consemnat la rândul său în raportul său anual pe 2025 că 39% dintre militarii israelieni aflaţi sub tratamentul său au solicitat asistenţă pentru sănătate mintală, în timp ce 26% s-au declarat îngrijoraţi cu privire la depresie.

„A trăi cu sentimentul că ai ucis oameni nevinovaţi este foarte dificil”

Ronen Sidi, psiholog clinician la Centrul Medical Emek din nordul Israelului, a explicat că soldaţii se confruntă, în general, cu două surse diferite de traume - una legată de „experienţe profunde de frică” şi „frica de a muri”, în timp ce a doua sursă provine din prejudiciul moral sau daunele aduse conştiinţei sau busolei morale a unei persoane în legătură cu faptele sale.

„Multe decizii (ale soldaţilor) luate într-o fracţiune de secundă sunt decizii bune, luate sub presiune, dar unele dintre ele nu sunt, iar apoi femei şi copii sunt răniţi şi ucişi accidental, iar a trăi cu sentimentul că ai ucis oameni nevinovaţi (..) este foarte dificil şi nu poţi îndrepta ceea ce ai făcut”, a notat acesta.

Un soldat care solicită sprijin din partea statului pentru sănătatea sa mintală trebuie să se prezinte în faţa unei comisii de evaluare a Ministerului Apărării, care stabileşte gravitatea cazului său şi îi acordă recunoaştere oficială. Acest proces poate dura luni de zile şi poate descuraja soldaţii să solicite ajutor, spun unii specialişti în traume.

279 de soldaţi au avut tentative de sinucidere în perioada ianuarie 2024 - iulie 2025

În acelaşi timp, o comisie parlamentară israeliană a constatat în octombrie că 279 de soldaţi au avut tentative de sinucidere în perioada ianuarie 2024 - iulie 2025, o creştere accentuată faţă de anii precedenţi.

Din octombrie 2023, forţele israeliene au ucis peste 71.000 de palestinieni în Gaza şi 4.400 în sudul Libanului, potrivit oficialilor din Gaza şi libanezi, iar Israelul afirmă că peste 1.100 de militari ai săi au fost ucişi. Războiul a distrus o mare parte din Gaza, iar cea mai mare parte a celor 2 milioane de locuitori ai săi nu dispun de adăpost adecvat, hrană sau acces la servicii medicale şi de sănătate.

Specialiştii palestinieni în sănătate mintală afirmă la rândul lor că locuitorii din Gaza suferă de un „vulcan” de traume psihologice, un mare număr dintre aceştia solicitând acum tratament, iar copiii suferă de simptome precum teroare nocturnă şi incapacitate de concentrare.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]