A fost identificat agentul letal care i-a ucis pe cei 21 de tineri într-un bar, în Africa de Sud

Este vorba despre metanol, un compus toxic folosit ca solvent, pesticid sau combustibil, și care este, uneori, confundat cu alcoolul casnic sau etanolul.

Incidentul din East London s-a petrecut la finele lunii trecute și a fost amplu mediatizat de presa internațională.

Metanolul a fost depistat în cadavrele tuturor victimelor găsite la fața locului.

