A început procesul asasinului lui Shinzo Abe, fostul premier japonez ucis cu o pușcă artizanală. Tetsuya Yamagami a pledat vinovat

Shinzo Abe a fost împușcat în spate, în timpul unui miting electoral în orașul Nara. Foto: Getty Images

Bărbatul care l-a împuşcat mortal pe Shinzo Abe, fost prim-ministru al guvernului Japoniei, a pledat vinovat, marţi, la procesul în care este acuzat de crimă cu premeditare, relatează AFP, citată de Agerpres.

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, este acuzat că l-a împuşcat pe fostul lider nipon cu o armă artizanală, în timpul unui miting electoral pe 8 iulie 2022, în orașul Nara, vestul Japoniei.

El este acuzat de crimă cu premeditare şi de încălcarea legii privind controlul armelor de foc.

„Este adevărat, eu am făcut-o”, a declarat Yamagami după citirea actului de acuzare. Avocatul său a declarat, însă, că va contesta unele dintre capetele de acuzare.

Tetsuya Yamagami riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea. Deși pedeapsa cu moartea este încă legală în Japonia, judecătorii dau un astfel de verdict doar în cazul crimelor extrem de violente sau în care există victime multiple. Verdictul este aşteptat în ianuarie anul viitor.

Asasinarea lui Abe a șocat Japonia și lumea

Uciderea brutală a fostului prim-ministru Abe a șocat lumea și Japonia la vremea respectivă, în contextul în care Japonia este cunoscută pentru controlul strict al armelor de foc și pentru faptul că crimele violente cu arme de fox sunt extrem de rare.

Faptul că asasinul l-a vizat pe Abe pentru presupusele sale legături cu Biserica Unificării, cunoscută sub numele de „secta Moon”, a determinat, de asemenea, examinarea practicilor acestei organizaţii religioase, acuzată că face presiuni financiare asupra aderenților săi, şi a legăturilor sale cu lumea politică japoneză.

Fondată în 1954, în Coreea de Sud, de Sun Myung Moon, organizaţia s-a implicat rapid în politică, Moon având legături şi cu şefi de stat străini, precum preşedintele american Richard Nixon.

Secta Moon a anunţat în 2012 că are trei milioane de adepţi în întreaga lume. Cu toate acestea, se crede că acest număr este mult exagerat, potrivit experţilor.

Yamagami nutrea un profund resentiment faţă de organizaţie, pe care a învinovăţit-o pentru ruinarea familiei sale după ce mama sa i-ar fi donat aproape 100 de milioane de yeni (aproximativ un milion de dolari la acea vreme).

Ancheta a dezvăluit legături strânse între Biserica Unificării şi mai mulţi aleşi din Partidul Liberal Democrat, formațiunea dominantă de guvernare din Japonia, ceea ce a dus la demisia a patru miniştri, la acea vreme.

În aprilie, o instanţă a ordonat dizolvarea filialei japoneze a organizaţiei, invocând „daune fără precedent” aduse societăţii japoneze.

Asasinarea lui Shinzo Abe a evidenţiat, de asemenea, deficienţe ale dispozitivului de securitate, în condiţiile în care ofiţerii de poliţie prezenţi nu au reuşit să identifice imediat sunetul primului foc de armă, intervenind prea târziu pentru a-l salva pe fostul prim-ministru.

Asasinatul a condus la o înăsprire a legislaţiei privind armele în 2024. Publicarea „tutorialelor” despre fabricarea armelor sau postarea de informaţii despre vânzarea lor pe reţelele sociale se pedepseşte cu până la un an de închisoare.