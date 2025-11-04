A murit Dick Cheney, supranumit cel mai puternic vicepreședinte din istoria SUA

Publicat la 13:38 04 Noi 2025 Modificat la 13:53 04 Noi 2025

Dick Cheney, fostul vicepreședinte american. Foto: GettyImages

Fostul vicepreședinte american Dick Cheney a murit, marți, la 84 de ani. Cheney a fost cel de al 46-lea vicepreședinte, care a servit alături de președintele republican George W. Bush timp de două mandate între 2001 și 2009.

A fost consilier la Casa Albă în timpul lui Richard Nixon, cel mai tânăr şef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford, apoi congresman în timpul lui Ronald Reagan, secretar al apărării în mandatul lui George Bush tatăl şi apoi vicepreşedinte în mandatul lui George W. Bush.

Dick Cheney a contribuit la intrarea țării în războiul din Irak pe baza unor presupuneri eronate, scrie CNN. Cheney a devenit un simbol al exceselor campaniilor antiteroriste și al premiselor false și al planificării deficitare care au transformat invazia inițială a Irakului într-o mlaștină sângeroasă.

Cheney era supranumit cel mai puternic vicepreședinte din istoria Americii.

„Fostul vicepreședinte a murit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și boli cardiace și vasculare”, a transmis familia acestuia.

Cheney a suferit un transplant de inimă în 2012, despre care spunea într-un interviu din 2014 că a fost „darul vieții însăși”.