A murit la 13 ani, după ce un coleg a aruncat cu o bucățică de cașcaval în el. Toți elevii au rămas șocați. Cum s-a întâmplat o asemenea tragedie

foto- Pexels

Un elev a murit după ce un coleg de clasă a aruncat în el cu o bucată de cașcaval.

Karanbit Cheema, căruia i se spunea Karan, avea 13 ani și suferea de o alergie severă la lactate. Acesta a intrat în șoc anafilactic dup ce a fost lovit cu bucățivca de cașcaval.

Karan mai era alergic și la grâu, gluten, ouă, nuci, toate produsele lactate, potrivit Metro.

„Nu am vrut să-i provoc vreun rău. Îmi pare rău, îmi pare rău pentru ce am făcut. Am crezut că doar va vaea febră sau ceva de genul, nu știam că va fi atât de grav”, a spus copilul care a aruncat cu cașcaval în Karan.