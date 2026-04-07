Accident grav în Franța: Un tren TGV a intrat într-un camion militar. Mecanicul a murit, mai mulți pasageri răniți

1 minut de citit Publicat la 13:55 07 Apr 2026 Modificat la 14:32 07 Apr 2026

Accident grav în Franța: Un tren TGV a intrat într-un camion militar. Foto: Profimedia Images

Un tren de mare viteză a intrat în plin într-un camion militar, marți dimineață, în nordul Franței. Mecanicul a murit, iar mai mulți pasageri au fost răniți, dintre care doi sunt în stare critică.

Un accident în care au fost implicate un tren de mare viteză TGV și un camion a avut loc marți, la Bully-les-Mines, între Béthune și Lens, în departamentul Pas-de-Calais, a anunțat ministrul francez al transporturilor, Philippe Tabarot, pe rețeaua X. Potrivit informațiilor publicate de Le Monde și confirmate de SNCF, mecanicul trenului și-a pierdut viața.

În tren se aflau 243 de pasageri în momentul accidentului, produs în jurul orei 7:00, la o trecere de cale ferată din Mazingarbe. Conform prefecturii, două persoane sunt în „stare critică”, iar alte 14 au fost rănite ușor.

Un jurnalist Le Monde aflat în tren a relatat că primul vagon a deraiat, iar geamurile din prima garnitură de pasageri au fost fisurate în mai multe locuri, fără să se spargă.

Protecția civilă și pompierii din Pas-de-Calais au evacuat toți pasagerii cu autobuzele către complexul sportiv Marcel-Becq din Bully-les-Mines, unde au fost evaluați medical.

Deocamdată, nici SNCF, nici prefectura nu au putut preciza circumstanțele exacte ale accidentului. Potrivit informațiilor Le Monde, camionul făcea parte dintr-un convoi militar special care transporta un pod mobil.

Ministrul transporturilor nu a oferit un bilanț provizoriu, dar a anunțat că se deplasează la fața locului împreună cu directorul general al SNCF, fostul premier Jean Castex.