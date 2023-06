Actorul din Pirații din Caraibe, Sergio Calderon, a murit la 77 de ani, după o carieră de șase decenii

Sergio Calderón, starul din Piraților din Caraibe, a murit la vârsta de 77 de ani.

Sergio Calderon este actorul renumit care a jucat în unele dintre cele mai cunoscute și de succes filme, Pirații din Caraibe și Men în Black.

Actorul a avut o carieră de șase decenii și a jucat în peste 40 de filme de la Hollywood.

Vedeta de origine mexicană era cunoscută pentru că a jucat rolul unui extraterestru, în filmul iconic din 1997 Men in Black.

De asemenea, Sergio a jucat rolul lordului piraților spaniol, Căpitanul Vallenueva, în Pirații din Caraibe 3: At World's End, alături de Johnny Depp.

Actorul s-a mutat din satul său în Mexico City când avea 10 ani și a studiat la Instituto Andrés Soler al Asociației Nacional de Actores.

Debutul său în actorie a avut loc în 1970, când a jucat un rol în The Bridge in the Jungle.

A jucat în zeci de filme de-a lungul carierei sale, inclusiv The Revengers, The Children of Sánchez, Le Chévre, Old Gringo și The Missing.

A mai avut roluri în serialele Ruins, Little Fockers și FX Better Things, potrivit DailyMail.com.

Lui Sergio îi plăcea să joace răufăcătorii în rolurile sale.