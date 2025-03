Administraţia Trump a revocat în mod oficial o serie de autorizații de securitate ale oficialilor Biden

Președintele SUA, Donald Trump, în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Șefa de spionaj din SUA, Tulsi Gabbard, a anunțat luni că a revocat oficial autorizațiile pentru un număr de oficiali de top ai administrației Biden, urmând directivele emise de președintele Donald Trump la preluarea mandatului. Mai mult, Joe Biden nu va mai primi "The President’s Daily Brief", rezumatul descoperirilor cheie ale informațiilor care este transmis președintelui dimineața, notează Politico.

Tulsi Gabbard, care ocupă funcţia de director al informațiilor naționale și supraveghează gama agențiilor de informații americane, a scris într-o postare X că a revocat autorizațiile fostului secretar de stat Antony Blinken, fostului consilier pentru securitate națională Jake Sullivan și fostului procuror general adjunct al SUA, Lisa Monaco. Monaco a supravegheat urmărirea penală a susținătorilor lui Trump care au luat cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021.

"Am revocat autorizațiile de securitate și am interzis accesul la informații clasificate pentru Antony Blinken, Jake Sullivan, Lisa Monaco, Mark Zaid, Norman Eisen, Letitia James, Alvin Bragg și Andrew Weissman, împreună cu cei 51 de semnatari ai scrisorii de <<dezinformare>> a lui Hunter Biden. <<The President's Daily Brief>> nu mai este furnizat fostului președinte Biden", este mesajul transmis de Gabbard.

Trump a anunțat că aceștia, dar şi alţi oficiali ai administraţiei Biden, își vor pierde autorizațiile de securitate din ordinele executive de când s-a întors la Casa Albă în ianuarie.