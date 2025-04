Ajunge Rusia la Gurile Dunării, la granița cu România? Putin vorbește din nou despre Novorossia. ISW: Rușii vor teritorii suplimentare

Președintele rus Vladimir Putin urmărește, în continuare, să ocupe o suprafață cât mai mare din Ucraina și să își extindă teritoriul cucerit până la Gurile Dunării, potrivit analiștilor militari de la Institutul pentru Studiul Războiului.

Potrivit celei mai recente actualizări, propaganda rusă amplifică declarațiile liderului regional pus de Putin la conducerea regiunii Herson din Ucraina, pentru concesii teritoriale suplimentare din partea Ucrainei în zonele asupra cărora Rusia nu a avut încă revendicări oficiale.

Vladimir Saldo a declarat, pe 21 aprilie, pentru postul de știri al Kremlinului TASS, că „întoarcerea” malului de vest (dreapta) al râului Nipru este „fundamental importantă” și o „prioritate absolută” pentru Rusia.

Saldo a susținut că forțele ucrainene vor continua eforturile de a folosi malul de est (stânga) al râului ca „pârghie de presiune” împotriva Rusiei și că prezența forțelor ucrainene pe malul de vest împiedică reluarea transportului de-a lungul fluviului. Saldo a concluzionat că „segmentul [râului Nipru] care trece prin regiunile Herson, Zaporizhia și Dnipropetrovsk trebuie să fie complet sub control [rusesc]”, pentru a garanta dezvoltarea infrastructurii „asociate cu fluviul”.

