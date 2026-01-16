Alegeri prezidențiale în Portugalia: candidatul extremei drepte este favorit în primul tur

În Portugalia, puterea preşedintelui este mai degrabă simbolică. Foto: Getty Images

Campania pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia se încheie vineri, iar duminică portughezii sunt așteptați la urne. Candidatul extremei drepte Andre Ventura este favorit în primul tur de scrutin, un scenariu inedit chiar dacă şansele liderului partidului Chega de a câştiga al doilea tur de scrutin sunt mici, relatează Agerpres.

Mai mult sondaje îl plasează pe Ventura pe prima poziţie în preferinţele electoratului portughez, dar nimic nu este clar în privinţa celuilalt finalist pentru al doilea tur, prevăzut pentru 8 februarie, care i-ar putea succeda actualului preşedinte conservator Marcelo Rebelo de Sousa.

Finala prezidențială va avea loc în 8 februarie

Unele sondaje prevăd un duel între Ventura şi socialistul Antonio Jose Seguro, în timp ce altele dau ca probabil un duel între Ventura şi Luis Marques Mendes, candidatul susţinut de guvernul de dreapta condus de premierul Luis Montenegro.



Dintre cei 11 candidaţi, alţi doi sunt consideraţi ca având şanse să se califice pentru finala prezidenţială: amiralul în retragere Henrique Gouveia e Melo, care a condus campania de vaccinare contra COVID-19, şi eurodeputatul liberal Joao Cotrim Figueiredo.



Indiferent de adversarul lui Andre Ventura, calificarea acestuia în al doilea tur al scrutinului prezidenţial ar fi o nouă etapă marcantă în ascensiunea sa electorală după ce a creat partidul Chega în 2019.



Extrem de centrată pe personalitatea liderului său, această formaţiune politică a obţinut 22,8% din voturi şi 60 de deputaţi la alegerile parlamentare din mai anul trecut, depăşind Partidul Socialist ca principal partid de opoziţie.



Chiar dacă Andre Ventura ar suferi o înfrângere în al doilea tur, scorul pe care îl va realiza în finala din 8 februarie ar putea „consolida în ochii societăţii portugheze ideea unei creşteri electorale a partidului Chega”, este de părere politologul Antonio Costa Pinto, de la Institutul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Lisabona.



O consolidare a extremei drepte din Portugalia ar complica şi mai mult situaţia guvernului minoritar condus de Luis Montenegro, întrucât acesta are nevoie de Chega pentru a adopta o parte a programului său.



Mult timp favorit, amiralul Henrique Gouveia e Melo a avut prestaţii dezamăgitoare în timpul dezbaterilor televizate şi a înregistrat dificultăţi evidente într-o campanie electorală desfăşurată fără sprijinul unui partid.



În schimb, liberalul Joao Cotrim Figueiredo a dus o campanie salutată de observatori, dar elanul său s-a risipit odată cu polemica suscitată de acuzaţiile de hărţuire lansate de o fostă colaboratoare.



În Portugalia puterea preşedintelui este mai degrabă simbolică, dar şeful statului poate juca un rol de arbitru în cazul unei crize şi dispune de dreptul de a dizolva parlamentul pentru a convoca alegeri legislative.