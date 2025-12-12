„Am primit un mesaj de la Moscova”. Președintele Serbiei a fost prins de un microfon șoptind pe furiș la Bruxelles

Foto: Profimedia Images

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a fost înregistrat fără să vrea în timp ce șoptea „Am primit un mesaj de la Moscova”, la întâlnirea cu liderii europeni, la Bruxelles, relatează Euronews.

Vucici se află alături de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru o fotografie de grup, joi, când i-a spus acesteia în șoaptă „Am primit un mesaj de la Moscova acum”.

Scurtul dialog a fost întrerupt rapid de președinta Comisiei, care i-a răspuns tot în șoaptă lui Vucici – „Să așteptăm până...”

Cei doi erau acompaniați de președintele Consiliului European, Antonio Costa. Au plecat cu toții împreună după ce au făcut fotografia.

Nu este clar la ce mesaj se referea președintele sârb. Vucici este unul dintre puținii lideri europeni care au menținut linii de comunicare deschise cu Vladimir Putin, chiar și după ce Rusia a invadat Ucraina.

Președintele sârb s-a aflat la Bruxelles, miercuri, pentru o discuție bilaterală Serbia-UE pe tema aderării la bloc a țării sale, dar și pe alte teme.