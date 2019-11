Anchetă New York Times: Cum au ajuns milioane de euro ale fermierilor în conturile oligarhilor şi populiştilor

Foto: pixabay.com

Milioane de euro din bugetul Politicii Agricole Comune, bani destinaţi sprijinirii fermierilor din cele 28 de state membre ale UE, ar fi fost dirijate către oligarhi şi populişti, arată o investigaţie publicată de New York Times, transmite CNBC.



Distribuirea subvenţiile către fermieri de către UE „este în mod deliberat opacă, subminează obiectivele climatice ale UE şi este deformată de corupţie şi de uneltiri”.

Anual, UE plăteşte fermierilor subvenţii în valoare de 65 de miliarde de dolari, dar unele dintre aceste sume ajung în buzunarele oligarhilor şi a altor persoane importante, se arată în investigaţia New York Times, realizată în nouă ţări membre UE.



Luni, Comisia Europeană a anunţat că are „toleranţă zero pentru frauda cu fonduri europene şi prin urmare insistă asupra unui angajament clar din partea statelor membre pentru a preveni fraudele”.