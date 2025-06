Armata israeliană a bombardat o cafenea frecventată de jurnaliști în Gaza, pe malul mării. Cel puțin 20 de oameni au murit

Cel puțin 20 de oameni au fost uciși într-un atac israelian în Gaza care a vizat, luni, o cafenea de pe malul mării frecventată de activiști, jurnaliști și locuitori din vestul Fâșiei, transmite BBC, care citează surse locale.

Echipele de salvare au evacuat 20 de cadavre și alte zeci de persoane rănite din localul Al-Baqa, situat în aer liber și compus din mai multe corturi amplasate de-a lungul plajei, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, aflată sub controlul grupării Hamas.

Oficialul a precizat că, în cursul zilei de luni, echipele de urgență căutau încă în craterul adânc provocat de deflagrație.

Alți localnici martori au confirmat comunicările autorităților.

„Mă îndreptam spre cafenea pentru a folosi internetul și eram la doar câțiva metri distanță, când a avut loc o explozie puternică.

Am alergat acolo și am văzut cum colegii mei erau acolo: oameni pe care îi întâlnesc în fiecare zi.

Scena era îngrozitoare, cu cadavre, sânge și țipete peste tot”, a relatat pentru BBC Aziz Al-Afifi, cameraman la o companie de producție locală.

Videoclipurile postate pe rețelele de socializare prezintă, aparent, momentul în care o rachetă lansată de un avion militar israelian lovește zona.

Alte imagini surprind ruinele cafenelei și victime transportate pe targă.

In pictures: The aftermath of the horrific Israeli attack on the Al-Baqa Cafe on the Gaza City beach this afternoon. At least 22 people were killed and many others wounded in the massacre, including some in critical condition. pic.twitter.com/Qm6Kwzd670