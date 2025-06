Armata lui Putin a bombardat o maternitate din Odesa. Atacuri masive și asupra Kievului

Rușii au atacat din nou, în noaptea de luni spre marți, orașele ucrainene Kiev și Odesa. În urma bombardamentelor, care au vizat printre altele și o maternitate, cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite, potrivit autorităților locale.

"Rusia minte în fiecare zi cu privire la dorinţa sa de pace şi atacă oameni în fiecare zi. Este timpul să fie impuse sancţiuni. Este timpul ca Ucraina să fie sprijinită cu arme. E timpul să demonstrăm că democraţia are forţă", a reacţionat pe Telegram şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak, potrivit AFP preluată de Agerpres.

La Odesa, un bărbat de 59 de ani a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unor lovituri asupra unor blocuri de locuit din centrul oraşului, printre obiectivele afectate numărându-se şi o maternitate, a indicat guvernatorul regional Oleg Kiper.

BREAKING: A Russian drone hit a maternity hospital in Odesa. Fortunately, no one was killed or injured.



Russia is a terrorist state

pic.twitter.com/vaFBoF1nXI