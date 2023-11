Armata ucraineană a ucis cu o baterie HIMARS o actriță rusă în timpul unui spectacol din Donețk

Informația apare în presa din capitala rusă.

Decesul actriței Polina Menșih (fotomontaj, stânga), în vârstă de 40 de ani, a fost confirmată de oficialii regionali și de reprezentanții unui teatru din Sankt Petersburg, conform agenției TASS.

"Cu mare durere, vă informăm că Polina Menșih a murit în timpul unui spectacol în Donbas, în urma bombardamentelor", au declarat oficialii teatrului Portal.

Bombardamentul a avut loc duminică și a vizat satul Kumahovo.

??? Moscow artist Polina Menshikh decided to give a concert at the awards ceremony of the ?? 810th Marine Brigade located in ??-occupied Donetsk.



So, ?? HIMARS came to the rescue & cancelled the awards ceremony.



Forever. pic.twitter.com/4nljPTyKXD