Claudia Anghel a fost aleasă „imagine a responsabilităţii la cea de-a 72-a aniversare” a sistemului de sănătate britanic. Asistenta are o poveste impresionantă. Ea a ales să plece din România, nu neapărat din cauza lipsei banilor, ci revoltată de corupția extinsă.

Publicația americană The New York Times a publicat un interviu despre acum faimoasa asistentă a spitalului universitar Coventry and Warwickshire.

Asistentă româncă, imaginea sistemului de sănătate din Marea Britanie: ”Nu m-aș mai întoarce în România pentru că pot fi orice vreau aici”. Cum a devenit celebră în toată lumea

Ea dezvăluie că mediul de lucru din sistemul britanic este mult mai performant decât cel românesc și că acolo există respect reciproc între medic și pacient. Claudia spune că nu s-ar mai întoarce în România din cauza aceluiași motiv pentru care a fost nevoită să emigreze - corupția. Mai mult, ea apreciază că Marea Britanie îi oferă mai multe oportunități de dezvoltare fiului ei.

„Nu m-aş întoarce la muncă în România, pentru că pot fi orice vreau aici. În România, nu ai aripi cum ai aici, pentru a deveni orice vrei. Cineva trebuie să schimbe sistemul pentru a face oamenii să rămână acolo. Regulile nu sunt aceleaşi pentru toată lumea din România”, a declarat asistenta româncă.

Potrivit statisticilor americanilor, peste 44.000 de medici români au emigrat în străinătate până în 2016. Estimările preconizează că exodul a crescut atât de mult, până în prezent, încât a sărit de 60.000 de medicii care și-au găsit locuri de muncă în alte țări,

în special în Europa de Vest. Se pare că doctorii din România continuă să plece, deși salariile cadrelor medicale s-au majorat substanțial, principalul motiv fiind corupția și lipsa investițiilor în sistemul medical.

În Marea Britanie locuiesc peste 600.000 de români, conform unor statistici oficiale.