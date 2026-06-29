Atac armat la un centru pentru tineri din orașul Stade din Germania: 5 oameni au murit, două persoane au fost reținute de poliție

Un atac armat a avut loc în orașul Stade din nordul Germaniei, luni după-amiază, relatează Deutsche Welle. Cinci persoane au murit, a anunțat poliția, potrivit agenției DPA. De asemenea, două persoane, inclusiv atacatorul, au fost arestate.
ACTUALIZARE: Poliția din Stade a reținut două persoane, după atacul armat din centrul orașului, potrivit The Guardian.
„Doi suspecți, inclusiv presupusul autor al atacului, au fost arestați”, a precizat poliția din Stade.
--Știrea inițială--
Deocamdată nu se cunosc detalii privind atacul. Incidentul a avut loc lângă un centru pentru tineri din centrul orașului.
„Au fost trase focuri de armă în apropierea unui centru pentru tineret din centrul orașului”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, citat de agenția germană de presă DPA, potrivit Deutsche Welle.
Poliția a confirmat ulterior că cinci persoane au fost ucise și un bărbat a fost reținut.
Poliția din Stade a transmis într-un mesaj distribuit pe WhatsApp că este în desfășurare o „operațiune de amploare” pe strada Dankersstraße și a cerut cetățenilor să evite zona și să urmeze instrucțiunile serviciilor de urgență aflate la fața locului.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
Stade are aproximativ 50.000 de locuitori și este situat la vest de Hamburg.