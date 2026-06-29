Antena 3 CNN Externe Atac armat la un centru pentru tineri din orașul Stade din Germania: 5 oameni au murit, două persoane au fost reținute de poliție

Atac armat la un centru pentru tineri din orașul Stade din Germania: 5 oameni au murit, două persoane au fost reținute de poliție

A.O.
1 minut de citit Publicat la 15:24 29 Iun 2026 Modificat la 15:42 29 Iun 2026
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polițist germania
Poliția din Stade a transmis într-un mesaj distribuit pe WhatsApp că este în desfășurare o „operațiune de amploare”. Foto: Getty Images

Un atac armat a avut loc în orașul Stade din nordul Germaniei, luni după-amiază, relatează Deutsche Welle. Cinci persoane au murit, a anunțat poliția, potrivit agenției DPA. De asemenea, două persoane, inclusiv atacatorul, au fost arestate. 

ACTUALIZARE: Poliția din Stade a reținut două persoane, după atacul armat din centrul orașului, potrivit The Guardian

„Doi suspecți, inclusiv presupusul autor al atacului, au fost arestați”, a precizat poliția din Stade.  

Poliția a precizat că incidentul a avut loc la o „un centru pentru tineri” din oraș.

„Ancheta privind contextul și desfășurarea exactă a evenimentelor este în curs”, a transmis poliția. 

În acest moment, populația nu mai este în pericol, a mai precizat poliția. 

De asemenea, potrivit Sky News, mai multe persoane ar fi fost rănite în atac. 

--Știrea inițială--

Deocamdată nu se cunosc detalii privind atacul. Incidentul a avut loc lângă un centru pentru tineri din centrul orașului. 

„Au fost trase focuri de armă în apropierea unui centru pentru tineret din centrul orașului”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, citat de agenția germană de presă DPA, potrivit Deutsche Welle. 

Poliția a confirmat ulterior că cinci persoane au fost ucise și un bărbat a fost reținut. 

Poliția din Stade a transmis într-un mesaj distribuit pe WhatsApp că este în desfășurare o „operațiune de amploare” pe strada Dankersstraße și a cerut cetățenilor să evite zona și să urmeze instrucțiunile serviciilor de urgență aflate la fața locului.

Stade are aproximativ 50.000 de locuitori și este situat la vest de Hamburg.

 

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Etichete: Germania impuscaturi atac armat

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