Atac cu rachete asupra ambasadei SUA din Bagdad

Jurnaliştii din Bagdad au fost alertaţi de zgomotele puternice venite de la mai multe explozii din "Zona Verde” (Green Zone). După explozie sistemul anti-rachetă al Ambasadei SUA, C-RAM, a fost activat.

Zona Verde din Bagdad găzduiește sediul guvernului irakian, dar și mai multe ambasade, printre care și cea a Statelor Unite.

Video of CRAM active over #Baghdad, #Iraq this evening. pic.twitter.com/JFTltratGT