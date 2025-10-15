Avionul cu care Pete Hegseth se întorcea de la o reuniune NATO a aterizat de urgență după ce i-a crăpat parbrizul. „Slavă Domnului”

Pete Hegseth se întorcea în SUA de la Bruxelles, unde a participat la o reuniune a miniștrilor Apărării din țările NATO. Foto: Profimedia Images

Avionul în care se afla secretarul american al Apărării, Pete Hegseth a fost nevoit să facă o aterizare de urgență în Marea Britanie, după apariția unei fisuri în parbriz, a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

„Totul în regulă. Slavă Domnului. Ne continuăm misiunea”, a anunțat Pete Hegseth, într-o postare pe contul său de X.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

„În drumul de întoarcere spre SUA, de la întâlnirea cu miniștrii apărării din statele NATO, avionul care îl transporta pe secretarul Războiului, Hegseth, a făcut o aterizare neprevăzută în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbriz. Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toată lumea de la bord, inclusiv secretarul Hegseth, e în siguranță”, a declarat, într-o postare pe X, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Aeronava a aterizat la o bază aeriană militară a forțelor aeriene britanice (RAF), după ce a emis un semnal de urgență (cod Squawk 7700, ce indică o „urgență generală”, conform Fox News).

Miniștrii apărării din NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a discuta sprijinul militar pentru Ucraina, într-un moment în care livrările de armament au scăzut brusc. La reuniune a participat și Pete Hegseth.

Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a declarat cu acest prilej, că „puterea de foc” ajunge în Ucraina prin achizițiile de arme americane de către țările europene, dar nu este încă clar dacă aceasta include și rachetele Tomahawk fabricate în America.