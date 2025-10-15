Miniștrii Apărării din NATO se întâlnesc la Bruxelles. Apărarea Flancului Estic de atacurile Rusiei este pe agendă

Publicat acum 42 minute

Desfășurarea sistemelor de apărare anti-aeriană pe flancul estic al NATO nu a privat încă Ucraina de resurse militare. Totuși, comandanții superiori ai NATO vor ca țările membre să ridice restricțiile impuse echipamentelor trimise acolo, pentru a putea apăra mai eficient spațiul aerian NATO împotriva amenințărilor dinspre Rusia.

„Încă avem unele dintre aceste limitări naționale și ele ne trag înapoi. Ne fac mai puțin eficienți,” a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte, luni, în fața parlamentarilor din Slovenia.

NATO a lansat, luna trecută, o operațiune de apărare aeriană denumită „Santinela Estică”, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Aceasta este una dintre cele trei operațiuni de apărare aeriană desfășurate pe flancul estic al Alianței. A doua acoperă regiunea Mării Baltice, iar a treia – granița Poloniei cu Ucraina.

Locotenent-generalul american Alex Grynkewich, comandantul suprem aliat al forțelor NATO (SACEUR), consideră că reacția la incidentele din spațiul aerian al Poloniei și Estoniei a fost „de manual”.

Cu toate acestea, el dorește libertatea de a redistribui aeronavele între misiuni, pentru a crea un scut aerian unificat, cu reguli comune de angajament.

Restricțiile privind momentul în care avioanele de vânătoare pot deschide focul reprezintă, de asemenea, o provocare.

„Cu cât există mai multe limitări naționale, mai ales asupra activelor aeriene, cu atât este mai dificil pentru SACEUR,” a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, reporterilor, înaintea reuniunii de miercuri.

Potrivit diplomaților, Grynkewich faceo evaluare strategică a nevoilor NATO pentru a gestiona noile provocări cu care se confruntă Alianța.

El urmează să-și prezinte planurile țărilor membre la începutul anului viitor.