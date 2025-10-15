Miniștrii Apărării din NATO se întâlnesc la Bruxelles. Apărarea Flancului Estic de atacurile Rusiei este pe agendă

Apărarea flancului estic al NATO și Santinela EsticăPublicat acum 42 minute
Desfășurarea sistemelor de apărare anti-aeriană pe flancul estic al NATO nu a privat încă Ucraina de resurse militare. Totuși, comandanții superiori ai NATO vor ca țările membre să ridice restricțiile impuse echipamentelor trimise acolo, pentru a putea apăra mai eficient spațiul aerian NATO împotriva amenințărilor dinspre Rusia.
„Încă avem unele dintre aceste limitări naționale și ele ne trag înapoi. Ne fac mai puțin eficienți,” a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte, luni, în fața parlamentarilor din Slovenia.
NATO a lansat, luna trecută, o operațiune de apărare aeriană denumită „Santinela Estică”, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.
Aceasta este una dintre cele trei operațiuni de apărare aeriană desfășurate pe flancul estic al Alianței. A doua acoperă regiunea Mării Baltice, iar a treia – granița Poloniei cu Ucraina.
Locotenent-generalul american Alex Grynkewich, comandantul suprem aliat al forțelor NATO (SACEUR), consideră că reacția la incidentele din spațiul aerian al Poloniei și Estoniei a fost „de manual”.
Cu toate acestea, el dorește libertatea de a redistribui aeronavele între misiuni, pentru a crea un scut aerian unificat, cu reguli comune de angajament.
Restricțiile privind momentul în care avioanele de vânătoare pot deschide focul reprezintă, de asemenea, o provocare.
„Cu cât există mai multe limitări naționale, mai ales asupra activelor aeriene, cu atât este mai dificil pentru SACEUR,” a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, reporterilor, înaintea reuniunii de miercuri.
Potrivit diplomaților, Grynkewich faceo evaluare strategică a nevoilor NATO pentru a gestiona noile provocări cu care se confruntă Alianța.
El urmează să-și prezinte planurile țărilor membre la începutul anului viitor.
Sprijinul militar pentru Ucraina, în scăderePublicat acum 44 minute
Războiul convențional purtat de Rusia împotriva vecinului său se concentrează acum pe rețeaua energetică a Ucrainei, înainte de venirea iernii.
Campania anuală a Rusiei urmărește să dezactiveze alimentarea cu energie electrică, lipsindu-i pe civili de căldură și apă curentă pe măsură ce temperaturile scad.
În același timp, datele recente ale Institutului Kiel din Germania, care monitorizează sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei, arată că ajutorul occidental pentru Ucraina a scăzut cu 43% în iulie și august comparativ cu prima jumătate a anului.
Declinul a avut loc chiar și după ce aliații europeni au început să cumpere arme americane pentru Ucraina în cadrul unui nou mecanism financiar numit Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – Lista Prioritară a Cerințelor Ucrainei.
Statele Unite nu donează echipamente Ucrainei, nici prin acest mecanism, nici pe cale bilaterală, dar șase țări au contribuit deja cu 2 miliarde de dolari (1,72 miliarde de euro) la fond, potrivit președinției ucrainene, la sfârșitul lunii septembrie.
Danemarca, Țările de Jos, Norvegia și Suedia cumpără arme americane pentru a le trimite Ucrainei.
Însă, Italia și Spania, alături de alți membri ai alianței formate din 32 de țări, trimit foarte puțin în comparație cu acești parteneri NATO.
„Din nou și din nou, unele țări rămân mult în urmă față de ceea ce ar trebui să facă”, a declarat un diplomat NATO de rang înalt, înaintea reuniunii.
„Dacă Ucraina cade,” a adăugat el, „cheltuielile pentru apărare vor depăși cu mult pragul de 5% din PIB, actualul obiectiv ambițios al NATO”.
Multe state, inclusiv Italia, se confruntă cu dificultăți economice. Franța consideră că banii europeni ar trebui investiți mai degrabă în industria europeană de apărare decât în cea americană și a anunțat că nu va participa la schema PURL.
Surse Euronews afirmă că, înaintea reuniunii de miercuri, Ucraina urmărește să convingă țările care nu au contribuit încă la PURL să o facă, precizând că împărțirea poverii este una dintre valorile fundamentale ale NATO.
O a doua prioritate pentru Ucraina, potrivit acelorași surse, este să încurajeze statele care și-au anunțat deja intenția de a participa să-și majoreze contribuțiile, chiar dacă autoritățile ucrainene știu că subiectul este sensibil, fiecare stat având propriile constrângeri interne.
Pe câmpul de luptă, prioritățile Ucrainei vizează pachete de sprijin pentru menținerea liniei frontului, protejarea orașelor și apărarea infrastructurii critice, au mai spus sursele.
Reuniune NATO la nivelul miniștrilor apărăriiPublicat acum 56 minute
Recentele incursiuni ale dronelor și avioanelor de luptă rusești în spațiul aerian al țărilor NATO a stârnit temeri că Vladimir Putin testează reflexele defensive ale alianței pentru a-și pregăti noua invazie.
Miniștrii apărării din NATO se reunesc astăzi pentru a discuta sprijinul militar pentru Ucraina, într-un moment în care livrările de armament au scăzut brusc.
Miniștrii vor discuta, de asemenea, apelul lansat de secretarul general al NATO privind eliminarea restricțiilor de utilizare a aeronavelor și a altor echipamente furnizate, astfel încât acestea să poată fi folosite mai eficient pentru apărarea frontierei estice a NATO cu Rusia, Belarus și Ucraina.
Rusia duce de mai multe o luni o campanie de război hibrid dur împotriva țărilor NATO, mai ales celor aflate în zona frontierei de est a alianței. România, Estonia, Polonia și Lituania au fost principalele ținte ale agresiunii hibride, mai ales prin incursiuni cu drone sau avioane de luptă.