Avionul de luptă al viitorului, cu roiuri de drone și inteligență artificială. Germania negociază intrarea în proiectul internațional

2 minute de citit Publicat la 00:01 03 Noi 2026 Modificat la 00:28 03 Noi 2026

Premierul britanic Andy Burnham a anunţat că a transmis Germaniei invitaţia de a examina posibilitatea să se alăture proiectului GCAP. FOTO: hepta

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a declarat luni, după o întâlnire cu omologul său britanic Wes Streeting, că va avea în săptămânile următoare discuţii de asemenea cu Italia şi Japonia despre o eventuală participare a Germaniei la proiectul GCAP al unui avion de vânătoare de nouă generaţie, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Regatul Unit, Italia şi Japonia lucrează de aproape un deceniu la Programul Global de Luptă Aeriană (GCAP), proiect menit să producă un avion de luptă care să înlocuiască aeronavele Eurofighter Typhoon şi Mitsubishi F-2 aflate în prezent în serviciul forţelor aeriene ale acestor ţări.

Proiectul concurent denumit Sistemul de Luptă Aeriană al Viitorului (SCAF), desfăşurat în comun de Germania, Franţa şi Spania, a fost abandonat în iunie pe fondul rivalităţilor dintre companiile Airbus şi Dassault.

În timpul unei vizite efectuate la Berlin pe 8 octombrie, premierul britanic Andy Burnham a anunţat că a transmis Germaniei invitaţia de a examina posibilitatea să se alăture proiectului GCAP.

Germania ia în calcul să adere la proiect

Vorbind luni, tot la Berlin, la o conferinţă de presă cu omologul său britanic Wes Streeting, ministrul german al apărării Boris Pistorius a declarat că "în următoarele zile sau două săptămâni" va avea discuţii asupra acestui subiect de asemenea cu omologii săi italian şi japonez.

"Dorim acum să ajungem foarte rapid la un acord prin care să ştim dacă există o voinţă tripartită de a integra Germania şi care sunt condiţiile reciproce în care se poate face acest lucru", a spus ministrul german despre discuţiile referitoare la o posibilă participare a Germaniei la proiectul GCAP.

În urma acestor discuţii, a adăugat el, se va contura "o primă idee asupra condiţiilor în care (integrarea Germaniei în proiect) ar fi posibilă, atât în ceea ce priveşte calendarul, cât şi împărţirea responsabilităţilor". "Şi apoi vom decide să trecem, sau nu, la etapele următoare", a mai precizat Boris Pistorius.

Atât Franţa, cât şi Germania au făcut din implicarea propriilor companii naţionale în programe de apărare de înalt nivel tehnologic una dintre priorităţile proiectului eşuat SCAF. Acest aspect ar putea complica o eventuală intrare a Germaniei în programul GCAP, întrucât principalele grupuri din industria aeronautică ale celor trei ţări participante, în special BAE Systems, Leonardo şi Mitsubishi, şi-au împărţit deja o mare parte a lucrărilor.

Ce capacități ar putea avea avionul

Compania aeronautică suedeză Saab a fost de asemenea descrisă drept un potenţial partener pentru Germania şi Airbus în dezvoltarea unui avion de luptă de nouă generaţie. În luna iunie, un consorţiu care a reunit opt companii, inclusiv Airbus, a propus Germaniei să dezvolte ea singură un astfel de un avion.

Avionul de vânătoare care ar rezulta din proiectul GCAP ar urma să fie însoţit de un roi de drone şi echipat cu sisteme de luptă în reţea, precum şi cu tehnologii care înglobează Inteligenţa Artificială (IA) şi senzori de nouă generaţie, în timp ce statele occidentale încearcă să-şi menţină superioritatea forţelor aeriene în faţa unor puteri rivale precum Rusia şi China.