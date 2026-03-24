Baza de spionaj a Rusiei din Cuba, la 350 de kilometri de Florida. De ce trimite Putin petrol insulei lui Castro

Un petrolier rusesc încărcat cu 730.000 de barili de țiței traversează Atlanticul de Nord, iar destinația sa probabilă – Cuba – readuce în atenție un subiect pe care Washingtonul îl tratează ca pe o urgență de securitate națională: bazele de spionaj pe care Rusia și China le operează pe insulă, la mai puțin de 350 de kilometri de coastele Floridei. Moscova riscă astfel un conflict deschis cu administrația Trump, care a tăiat deja importurile de petrol ale Cubei și face presiuni pentru schimbarea regimului de la Havana, scrie The New York Times.

Într-un ordin executiv emis în ianuarie, președintele Trump a declarat stare de urgență națională, invocând mai multe motive pentru care acționa să blocheze importurile de petrol ale Cubei. Printre primele pe listă era acuzația că țara permite „în mod flagrant” Rusiei și Chinei „să opereze capabilități militare și de informații sofisticate” pe teritoriul său, capabilități care amenință securitatea națională a SUA.

Ordinul amintit menționa că Cuba „găzduiește cea mai mare facilitate de informații prin interceptare de semnale a Rusiei în afara granițelor, care încearcă să fure informații sensibile de securitate națională ale Statelor Unite”.

Este vorba despre o facilitate rusească din apropierea Havanei, înființată în timpul Războiului Rece, care a supravegheat Statele Unite timp de decenii – până când a fost închisă acum aproape 25 de ani, într-un moment de relativă destindere între Washington și Moscova. Dar, odată ce tensiunile au reapărut, în 2014 Rusia a redeschis baza, cunoscută sub numele de Lourdes.

Foști oficiali americani și analiști spun că baza – plină de antene și echipamente de interceptare – este mai puțin sofisticată decât instalațiile Chinei din Cuba. Dar plasează „urechile” Rusiei la aproximativ 200 de mile de coasta Floridei, stat care găzduiește mai multe facilități militare americane esențiale: Comandamentul Central (care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu), rampele de lansare de sateliți de la Cape Canaveral și clubul-reședință Mar-a-Lago al lui Trump, de la Palm Beach.

„Ce locație incredibil de valoroasă”, a spus Glenn S. Gerstell, fost consilier juridic al Agenției Naționale de Securitate (NSA). „Cui i-ar trece prin cap că, stând în Cuba, ai putea afla ce facem noi în Orientul Mijlociu?”

Rusia, China și Cuba au negat, toate, existența bazelor de spionaj străine pe insulă.

Păstrarea bazei Lourdes ar putea fi unul dintre motivele pentru care președintele Vladimir Putin ar risca să-l irite pe Trump trimițând petrol în Cuba, al cărei guvern comunist se luptă să mențină economia fragilă a insulei pe linia de plutire, după ce Trump a forțat cei doi principali furnizori de petrol ai Cubei – Venezuela și Mexic – să oprească livrările la începutul acestui an.

Kremlinul a fost evaziv când a fost întrebat dacă un petrolier rusesc care transportă 730.000 de barili de țiței prin Atlanticul de Nord se îndreaptă spre Cuba. Analiștii spun că încărcătura navei, care ar urma să ajungă până la sfârșitul lunii, ar putea alimenta insula timp de săptămâni.

Trump a vorbit despre folosirea pârghiilor economice pentru o „preluare amiabilă” a Cubei și face presiuni pentru îndepărtarea de la putere a președintelui Miguel Diaz-Canel.

Deși oficialii administrației Trump nu au precizat dacă cer Cubei expulzarea operativilor ruși și chinezi, ordinul executiv al lui Trump indică faptul că bazele străine sunt o prioritate de top.

Iar secretarul de stat Marco Rubio, care conduce politica americană față de Cuba, a numit de mult timp aceste baze inacceptabile. Întrebat în cadrul unei dezbateri din primarele republicane din 2016 cum ar arăta un acord „bun” al SUA cu Cuba, Rubio a spus că ar însemna, printre altele, ca Havana „să-i dea afară pe ruși de la Lourdes și să desființeze stația de ascultare chineză de la Bejucal”.

Bejucal este un orășel pe un deal, la aproximativ 20 de mile sud de Havana, de unde se văd antene satelit ridicându-se din pădurea tropicală.

Fotografii aeriene publicate și analizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington arată un complex întins, cu suprafețe largi presărate cu antene ca lumânările pe un tort de ziua de naștere, mai multe intrări în facilități subterane și un radom – un înveliș rezistent la intemperii care protejează echipamente sensibile.

Una dintre cele patru posturi de ascultare chineze suspectate din Cuba, baza de la Bejucal a fost construită cu peste un deceniu în urmă, dar a fost modernizată recent.

După dezvăluirile din The Wall Street Journal, din 2023, secretarul de stat Antony Blinken a confirmat că Beijingul a îmbunătățit facilitatea în 2019, adăugând că administrația Biden a adoptat o abordare diplomatică „mai directă” ca răspuns.

Există însă puține indicii că și-ar fi redus China activitatea. La o audiere a unei subcomisii a Comitetului pentru Securitate Internă din Camera Reprezentanților, anul trecut, președintele subcomisiei, republicanul Carlos Gimenez din Florida, a numit facilitățile chineze „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de informații încercate vreodată în apropierea continentului american”.

Gimenez a adăugat că un poligon de antrenament militar american din Florida, pe care nu l-a numit, este „singurul poligon de antrenament care poate simula efectiv o bătălie în Strâmtoarea Taiwan” – și, prin urmare, o țintă de prim interes pentru China.

Ryan Berg, coautor al raportului CSIS, a subliniat la audiere că și China – aflată în cursa de a recupera avantajul SUA în tehnologia rachetelor spațiale – ar avea un interes puternic în urmărirea lansărilor de sateliți de la Cape Canaveral.

Alte facilități americane probabil vizate de chinezi din Cuba, conform discuțiilor de la audiere, includ sediul Comandamentului de Sud al SUA, aflat lângă Miami, care coordonează operațiunile militare din America de Sud.

Nu este prima dată când Bejucal devine o obsesie pentru oficialii de securitate americani. În octombrie 1962, avioanele spion americane au survolat zona după ce au identificat buncărele subterane de beton ca un posibil loc de depozitare a focoaselor nucleare sovietice – declanșatorul Crizei Rachetelor din Cuba.

Unii analiști, însă, au minimizat amenințarea bazelor străine din Cuba, în special pe cea de la Lourdes. Un fost oficial american de carieră din serviciile de informații a spus că acestea nu au fost o prioritate de top în mandatul său. A mai precizat că, și dacă Trump ar reuși să forțeze închiderea bazelor rusești și chineze, aceste țări ar opera în continuare facilități diplomatice pe insulă – facilități care, cel mai probabil, ar fi pline de echipamente de interceptare mascate.

William LeoGrande, specialist în America Latină la American University și critic al abordării confruntative a lui Trump față de Cuba, a declarat că este sceptic în privința amenințării de informații din insulă.

LeoGrande precizează că i s-a confirmat că baza rusă de la Lourdes este „depășită” și a pus la îndoială dacă avanposturile Chinei sunt la fel de amenințătoare pe cât se pretinde. „Este un pretext pentru a spune că Cuba e o amenințare”, a spus el. „E scuza perfectă”.

Gerstell a atras atenția că echipamentele de spionaj nu trebuie să fie de ultimă generație ca să fie eficiente. Chiar și în era fibrei optice și a sateliților ultraperformanți, „antenele locale sunt încă surprinzător de relevante”, a spus el, adăugând că pot capta adesea semnale precum comunicațiile prin stații radio portabile mai clar decât metode mai avansate, dar mai îndepărtate.

Cuba a beneficiat financiar de pe urma găzduirii Chinei și Rusiei de-a lungul anilor, iar în schimb, potrivit informațiilor, acestea au plătit Havanei sau i-au iertat datorii în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Cele trei țări sunt unite de istoria lor comunistă – chiar dacă Rusia a abandonat acel model politic din era sovietică – și de o rivalitate comună cu Statele Unite. După ce Fidel Castro a răsturnat dictatura din insulă, în 1959, Moscova a devenit principalul patron al Cubei.

Baza de la Lourdes avea să devină o sursă majoră de iritare pentru oficialii americani. Într-un discurs din Biroul Oval din 1983, despre amenințarea sovietică, președintele Ronald Reagan a menționat expres baza, afișând fotografii aeriene declasificate și numindu-o „cea mai mare de acest fel din lume”, cu un contingent de 1.500 de tehnicieni sovietici.

După sfârșitul Războiului Rece, relațiile dintre Washington și Moscova s-au încălzit, iar un Kremlin cu bugete restrânse și-a redus prezența globală. În octombrie 2001, Putin a anunțat închiderea bazei de la Lourdes.

„Această decizie este încă o dovadă că Războiul Rece s-a încheiat”, a declarat atunci președintele George W. Bush. „Președintele Putin înțelege că Rusia și America nu mai sunt adversari”.