Bombardierul invizibil de generația a șasea B-21 Raider a executat prima lansare de armament. SUA vor intrarea în serviciu în 2027

B-21 pare să aibă un singur compartiment central de mari dimensiuni pentru armament. FOTO: US Air Force

Bombardierul B-21 Raider, considerat unul dintre cele mai avansate avioane militare americane și dezvoltat pentru generația a șasea, a lansat pentru prima dată o armă convențională, într-un test important pentru programul său de dezvoltare. Testul a avut loc la baza aeriană Edwards din California și marchează începutul unei noi etape înaintea introducerii bombardierului în serviciul operațional, programată pentru 2027, potrivit anunțurilor făcute de Forțele Aeriene ale SUA și de compania Northrop Grumman.

„În timpul testului, o aeronavă B-21 destinată testelor, care decolase de la baza aeriană Edwards din California, a lansat o armă convențională, validând modelele sale digitale și gradul de maturitate al arhitecturii sale cu sisteme deschise”, potrivit Forțelor Aeriene ale SUA. „Acest test demonstrează capacitatea de atac a B-21, confirmă posibilitatea integrării rapide a unor noi arme și consolidează rolul său de viitoare coloană vertebrală a flotei de bombardiere americane.”

Comunicatul Forțelor Aeriene nu precizează despre ce muniție este vorba și nu oferă alte detalii despre lansare. B-21 este proiectat să transporte o gamă largă de muniții convenționale și nucleare. Racheta de croazieră cu încărcătură nucleară AGM-181A Long Range Stand-Off (LRSO), aflată încă în dezvoltare, urmează să reprezinte o componentă deosebit de importantă a arsenalului Raider.

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Din informațiile disponibile până acum, B-21 pare să aibă un singur compartiment central de mari dimensiuni pentru armament, spre deosebire de cele două compartimente dispuse unul lângă altul ale actualului bombardier B-2 Spirit. În trecut a fost avansată posibilitatea ca Raider să dispună și de compartimente secundare, mai mici, însă dovezile vizuale de până acum nu confirmă în mod concludent această ipoteză.

Deoarece B-21 este și mai mic decât B-2, Raider are o capacitate totală de transport al armamentului, exprimată în tone, mai redusă. Nu este clar cu cât anume. Imaginile din satelit au confirmat recent că B-21 nu este nici pe departe atât de mic în comparație cu B-2 pe cât estimaseră anterior mulți observatori.

„Executarea testului s-a bazat pe mii de ore de simulări virtuale în mediul digital twin al B-21”, adaugă comunicatul Forțelor Aeriene. „Acest lucru a permis echipei mixte de testare a B-21 să accelereze integrarea armamentului și să prevadă și să ajusteze traiectoria armei cu o precizie fără precedent, înainte ca aeronava să decoleze.”

În prezent, se știe că Forțele Aeriene au două bombardiere Raider de preproducție care pot zbura, dintr-o flotă de testare planificată de șase aeronave. Instituția a declarat anterior că intenționează să achiziționeze cel puțin 100 de bombardiere B-21, însă o nouă țintă privind dimensiunea flotei este așteptată să fie anunțată anul viitor. Forțele Aeriene și Northrop Grumman au anunțat la începutul acestui an planuri de accelerare a producției bombardierelor.

Este interesant de remarcat că B-2 a efectuat primul zbor în 1989 și prima lansare de armament în 1992, un calendar similar celui pe care îl observăm acum în cazul B-21. Cu toate acestea, B-2 nu a atins capacitatea operațională inițială (IOC) decât în 1997.

Ce capabilități va avea noul bombardier

Deși poate părea relativ târziu în procesul de dezvoltare ca B-21 să înceapă testele de armament abia acum, în condițiile în care introducerea aeronavei în serviciu este programată pentru anul viitor, dezvoltarea Raider a urmat întotdeauna un parcurs diferit.

Acest lucru se datorează în mare parte ingineriei digitale și faptului că primele aeronave construite sunt foarte apropiate de modelele de serie. Chiar și așa, având doar două aeronave în zbor, trecerea de la prima lansare de armament la atingerea capacității operaționale inițiale în decurs de un an reprezintă, în mod evident, un obiectiv extrem de ambițios.

„Acest test de armament demonstrează că programul B-21 înregistrează rezultate excelente”, a declarat, într-un comunicat, generalul Ken Wilsbach, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene ale SUA. „Construim o flotă impresionantă, care va oferi forțelor noastre comune opțiuni credibile de atac, inclusiv împotriva unor ținte protejate, pentru următoarele decenii.”

Forțele Aeriene ale SUA, precum și membri ai Congresului, au descris în mod constant programul B-21 drept un model de achiziție militară în ceea ce privește respectarea calendarului și a bugetului, în ciuda obstacolelor întâmpinate în trecut. Programul de testare s-a extins treptat de la primul zbor al Raider, în 2023. În ultimul an, testele s-au concentrat tot mai mult pe validarea unor capacități operaționale esențiale, inclusiv posibilitatea realimentării în timpul zborului.

„B-21 demonstrează în timpul testelor ceea ce a promis pe hârtie: este cel mai avansat bombardier din flotă și, în ceea ce privește timpii necesari pentru întreținere și costurile pe oră de zbor, se comportă mai degrabă ca un avion de vânătoare modern decât ca un bombardier de generație mai veche”, afirmă Northrop Grumman în comunicatul citat. „B-21 stabilește noi standarde în ceea ce privește fiabilitatea materialelor, încărcarea armamentului și colectarea rapidă a datelor – toți aceștia fiind indicatori puternici că aeronava este pe drumul cel bun pentru a putea efectua zboruri zilnice.”

„Northrop Grumman a finalizat deja testele de oboseală structurală corespunzătoare întregii durate de viață a aeronavei, cu luni înainte de termen, confirmând suplimentar rezistența și robustețea proiectării B-21”, adaugă compania. „Pe linia de zbor, echipa mixtă de testare menține un ritm susținut, în conformitate cu solicitarea Departamentului de Război de a opera la un nivel de pregătire specific condițiilor de război. Fiecare misiune de zbor adaugă noi date și consolidează încrederea, apropiind B-21 cu încă un pas de integrarea în flota operațională.”

Oficialii Forțelor Aeriene au stabilit și modul în care B-21 va fi operat în timpul misiunilor de luptă: cu doi piloți în cabina de pilotaj. În iunie, instituția a anunțat că un pilot de testare operațională, și nu unul implicat în dezvoltarea aeronavei, a pilotat pentru prima dată un Raider.

„B-21 Raider oferă o flexibilitate excepțională în ceea ce privește încărcătura de armament, oferindu-le comandanților posibilitatea de a adapta configurația armelor la o gamă largă de cerințe ale misiunilor, de la atacuri la distanță mare până la operațiuni în spații aeriene puternic apărate”, mai precizează Northrop Grumman în comunicatul său. „B-21 este, de asemenea, adaptabil încă din faza de proiectare, permițând integrarea în timp a unor noi arme și capacități, pentru a rămâne cu un pas înaintea amenințărilor în continuă evoluție și a-și menține rolul de sistem de referință pentru generația a șasea.”