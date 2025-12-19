Bugetul apărării al SUA a intrat în vigoare, după ce Trump l-a semnat. Planul alocă 800 de milioane de dolari pentru Ucraina

1 minut de citit Publicat la 10:10 19 Dec 2025 Modificat la 10:10 19 Dec 2025

Documentul semnat de Trump prevede cheltuieli militare anuale de 901 miliarde de dolari. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un proiect de lege privind bugetul apărării în valoare de 901 miliarde de dolari pentru anul 2026. Documentul include și ajutor pentru Ucraina în valoare de 800 de milioane de dolari, suma urmând să fie defalcată pe 2026 şi 2027, potrivit biroului de presă al Casei Albe, scrie Pravda.

Trump a semnat documentul, intitulat S. 1071, "Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026", joi, 18 decembrie şi a intrat deja în vigoare. Legea reglementează finanțarea programelor Ministerului Apărării, a construcțiilor militare, precum și a programelor de securitate națională, care sunt coordonate de Ministerul Energiei și Departamentul de Stat.

În plus, aceasta acoperă și măsuri de îmbunătățire a bunăstării personalului militar și definește noi competențe pentru implementarea schimbărilor în domeniile securității naționale și internaționale, comerțului și sistemului judiciar.

Documentul semnat de Trump prevede cheltuieli militare anuale de 901 miliarde de dolari.

În ceea ce privește Ucraina, documentul prevede 800 de milioane de dolari – câte 400 de milioane de dolari în 2026 și 2027 – ca parte a Inițiativei de Asistență pentru Securitate, care prevede achiziționarea de arme americane pentru Forțele Armate ale Ucrainei.

Pe 17 decembrie, Senatul SUA a susținut în mod covârșitor Legea de autorizare a apărării naționale pentru 2026, care prevede un buget record pentru apărare.

Proiectul de lege alocă, de asemenea, 400 de milioane de dolari pentru eforturile Pentagonului de a înarma și echipa armata ucraineană, în ciuda încercărilor lui Trump de a face presiuni asupra Kievului pentru a încheia un acord cu Moscova și a pune capăt războiului.