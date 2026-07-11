Casa Albă modernizează securitatea intrării principale, după tentativele de asasinat asupra lui Trump. Se construiește și un gard nou

Serviciul Secret al SUA nu a răspuns solicitării CNN de a comenta. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP via CNN Newsource

Casa Albă face lucrări de modernizare axate pe securitate la intrarea principală, a declarat un oficial pentru CNN, în cadrul unui proiect care se estimează că va dura câteva luni. Schimbările, despre care mai multe surse au spus că au fost susținute de mult timp de Serviciul Secret al SUA, au ca scop fortificarea intrării la Casa Albă de la Porticul Nord, care a fost recent ascunsă de schele și o prelată în timp ce muncitorii au reparat coloanele exterioare la cererea președintelui Donald Trump, scrie CNN.

Însă, spre deosebire de multe dintre proiectele lui Trump din jurul Casei Albe, de la agățarea de panouri aurii până la pavarea Grădinii de Trandafiri, „lucrările la ușa din față nu sunt cosmetice, ci se concentrează pe îmbunătățirea securității acesteia”, a declarat oficialul de la Casa Albă.

Serviciul Secret al SUA nu a răspuns solicitării CNN de a comenta.

Există și alte potențiale îmbunătățiri ale securității. Vineri, administrația Trump a prezentat planuri pentru un nou gard care ar înconjura Parcul Lafayette, zona din jurul părții de nord a Casei Albe.

Nu este neobișnuit ca parcul să fie închis intermitent publicului în timpul mișcărilor prezidențiale, iar scopul proiectului este de a oferi o soluție mai permanentă la mozaicul existent de baricade temporare, ceea ce oficialii descriu drept „o strategie cuprinzătoare, dar flexibilă, de împrejmuire pentru diverse riscuri de securitate”. Gardul permanent este menit să faciliteze închiderea drumului atunci când este nevoie.

Serviciul Secret al SUA, Biroul Executiv al Președintelui și Departamentul Securității Interne au înaintat Comisiei de Arte Frumoase din SUA o propunere detaliată privind gardul, oferind un plan inițial care va trebui acum aprobat oficial de mai multe agenții federale. „Implementarea etapizată” a proiectului ar putea începe încă din 2027, conform propunerii.

Îmbunătățirile de securitate vin în contextul în care Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat, inclusiv la Dineul Corespondenților de la Casa Albă din aprilie. Iar luna trecută, a existat un presupus complot de a ataca evenimentul UFC de pe peluza sudică a Casei Albe. Oficialii au indicat aceste incidente ca justificare pentru proiectul președintelui pentru sala de bal întinsă, de 90.000 de metri pătrați, despre care au spus că se așteaptă să includă un port sofisticat pentru drone și cuiburi de lunetiști, împreună cu un buncăr subteran securizat.

„Se așteaptă ca fortificațiile Porticului Nordic să fie finalizate aproximativ până la jumătatea lunii septembrie”, a declarat oficialul de la Casa Albă.

Vineri dimineață, un al treilea panou de prelată, cu o imagine a exteriorului Casei Albe, a fost desfășurat în jurul schelei Porticului Nordic, unde se lucrează la coloane.

Secretarul de interne, Doug Burgum, prezisese că proiectul coloanei, care implică lucrări de restaurare a pietrei, va fi finalizat „rapid” și nu era clar de ce fusese instalată prelata.

„Va trece foarte repede. Cred că au fost deja activi, poate, de vreo 10 zile, dar băieții ăștia lucrează foarte repede”, a spus Burgum într-o apariție recentă la „The Katie Miller Podcast”.