Ce au discutat Lavrov și Xi Jinping la Beijing. Rusia se oferă ”să compenseze” deficitul de energie al Chinei cauzat de război

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în China, a declarat că ţara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Situaţia din Orientul Mijlociu este un ”nod de criză” evident, care nu va fi uşor de dezlegat, iar simpla încercare de a-l ”tăia” este puţin probabil să dea rezultate, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în urma vizitei sale oficiale în China, avertizând că Palestina nu trebuie ignorată, transmite agenţia rusă de ştiri TASS.

El a mai afirmat că Rusia poate furniza resurse energetice Chinei şi altor ţări afectate de criză, amintind că Moscova a discutat în repetate rânduri această posibilitate, şi a spus că administraţia americană intenţiona să-şi impună controlul asupra petrolului iranian într-un mod pe care l-a comparat cu acţiunile anterioare privind Venezuela.

”Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut” pentru China şi ”alte ţări interesate să colaboreze cu noi”, a declarat Serghei Lavrov în cadrul unei conferinţe de presă la Beijing, ca răspuns la o întrebare privind blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Liderul chinez Xi Jinping şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-au întâlnit la Beijing, discuţiile având loc la Marele Palat al Poporului.

Lavrov: Relațiile Rusia-China joacă un rol de echilibru în afacerile globale

Relațiile dintre Rusia și China joacă un rol de echilibru în afacerile globale și devin tot mai importante pentru multe state, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în timpul unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, scrie TASS.

Potrivit lui Lavrov, parteneriatul dintre Moscova și Beijing oferă stabilitate într-un context internațional marcat de tensiuni și incertitudine. El a spus că multe țări își doresc un climat calm, favorabil dezvoltării durabile, nu noi turbulențe.

Șeful diplomației ruse a subliniat că relația dintre cele două state s-a consolidat datorită contactelor directe dintre președintele rus Vladimir Putin și Xi Jinping. În opinia sa, cooperarea bilaterală a rezistat șocurilor economice și geopolitice, care capătă tot mai mult și o componentă militară.

Lavrov a mai spus jurnaliștilor că vizita lui Vladimir Putin în China este așteptată în prima jumătate a acestui an. El a amintit că, în ianuarie 2026, cei doi lideri au lansat cea de-a paisprezecea inițiativă comună pe termen lung, dedicată de această dată educației. Rusia vrea ca acest domeniu să ocupe un loc important pe agenda viitorului summit.

La rândul său, Xi Jinping a afirmat că relația dintre Rusia și China este cu atât mai valoroasă în actualul context internațional, aflat în schimbare. El a adăugat că dialogul cu Vladimir Putin se desfășoară la un nivel strategic și va continua.

Lavrov: Moscova va respecta orice decizie a Iranului în privința uraniului îmbogățit

Rusia vrea ca negocierile dintre Statele Unite și Iran, începute în Pakistan, să continue, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, după vizita sa oficială în China.

Lavrov a spus că Rusia și China susțin obiective realiste și echitabile, în conformitate cu dreptul internațional, și sunt pregătite să contribuie la aceste discuții în diferite formate internaționale.

El a precizat că Moscova va respecta orice decizie pe care Iranul o va lua în privința uraniului îmbogățit. Potrivit lui Lavrov, subiectul a fost discutat cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, dar și cu oficiali americani, israelieni și iranieni. Tema a fost abordată în repetate rânduri și în contactele la care a participat președintele rus Vladimir Putin.

Șeful diplomației ruse a adăugat că Rusia este pregătită să ajute la rezolvarea problemei stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului, așa cum a făcut și în 2015. El a explicat că acest sprijin ar putea include transformarea uraniului puternic îmbogățit în combustibil nuclear sau păstrarea materialului pe teritoriul Rusiei, în condiții acceptabile pentru Iran și fără a-i afecta dreptul la îmbogățire în scopuri pașnice.