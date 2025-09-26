Ce rută ciudată a folosit Netanyahu ca să ajungă cu avionul în SUA fără să treacă pe deasupra Franței

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Prim-ministru Israelului, Benjamin Netanyahu, a ocolit spațiul aerian francez pentru a ajunge în Statele Unite. Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care autorităţile din Franța aprobaseră o solicitare israeliană de a folosi spațiul său aerian, dar avionul în care se afla oficialul a urmat o altă rută, au scris jurnaliştii publicaţiei Le Figaro. Benjamin Netanyahu urmează să se adreseze vineri Adunării Generale a ONU, la New York.

"Evită oare Benjamin Netanyahu Hexagonul?" – aceasta a fost întrebarea pe care au lansat-o mulţi, după ce s-a aflat că premierul israelian a urmat joi o rută aeriană neobișnuită pentru a ajunge la New York, ocolind spațiul aerian al mai multor țări din Europa Centrală și de Nord, în drum spre Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Potrivit publicaţiei Le Figaro, Franța aprobase o solicitare israeliană de a folosi spațiul său aerian, a confirmat o sursă diplomatică franceză, însă datele publice de urmărire a zborurilor au arătat că avionul premierului a ales o altă rută, mai sudică. Aeronava a survolat Grecia și Italia, după care a coborât accentuat spre sud, prin strâmtoarea Gibraltar, pentru a traversa ulterior Oceanul Atlantic.

War crimes fugitive Benjamin Netanyahu is on his way to New York



This is his flight path so far



He passed through airspace of Greece and Italy (both members of ICC)



But it seems he had to avoid airspace of Spain, Portugal + France



Impunity is slowly ending. We need sanctions pic.twitter.com/zoMp2qBpNt — Matt Kennard (@kennardmatt) September 25, 2025

Evitarea mandatelor de arest ale CPI?

Presa israeliană a sugerat că acest ocol ar fi avut ca scop evitarea țărilor semnatare ale Statutului de la Roma, susceptibile să pună în aplicare un mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în cazul unei aterizări de urgență. În noiembrie 2024, CPI a emis mandate de arest pe numele lui Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al Apărării, Yoav Gallant, "pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război comise cel puţin între 8 octombrie 2023 şi 20 mai 2024" în Fâșia Gaza.

Decizia CPI restricţionează teoretic deplasările lui Benjamin Netanyahu, deoarece oricare dintre cele 124 de state membre ale Curţii ar fi obligat să îl aresteze pe teritoriul său.

Săptămâna trecută, Spania a anunțat că va sprijini ancheta CPI și a creat o echipă care să investigheze presupusele încălcări ale drepturilor omului în Gaza, ca parte a presiunilor sporite asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, urmează să se adreseze vineri, Adunării Generale a ONU. De asemenea, el ar trebui să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă la începutul săptămânii viitoare.