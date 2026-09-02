Ce se întâmplă, mai nou, în Gendt și de ce oamenii refuză să mai treacă granița în Germania pentru cumpărături

Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri foarte mici într-un sat olandez. "Germania din Olanda". Sursa foto: Getty Images

Benzină ieftină, șnițele uriașe, la doar 15 euro porția, și un supermarket cu prețuri foarte mici. Ai putea crede că este vorba despre Germania, însă aceasta este și realitatea din satul Gendt, în regiunea olandeză Betuwe. Aflată în apropiere de Nijmegen, micuţa localitate a primit neoficial titulatura de "Germania din Olanda" datorită politicii agresive de prețuri practicate de antreprenorii locali, care atrag zilnic mii de clienți aflați în căutarea unor economii consistente, relatează De Gerderlander.

De-a lungul timpului, mulți cetățeni olandezi din zonele de frontieră obișnuiau să treacă granița în Germania pentru a cumpăra alimente, carburant și bunuri de uz casnic la prețuri mai mici. Totuși, comercianții din Gendt au decis să schimbe această dinamică și să aducă prețurile de tip discount chiar la ei acasă, transformând satul într-o destinație extrem de atractivă pentru cumpărătorii vânători de oferte.

Potrivit sursei citate, miza economică din Gendt, care are doar puțin peste 7.000 de locuitori, se bazează pe o combinație strategică între stații de alimentare cu prețuri reduse, magazine alimentare extrem de competitive și restaurante care mizează pe porții generoase.

În timp ce o vizită obișnuită la un supermarket din orașele mari aduce bonuri de cumpărături ridicate, la Gendt un coș de cumpărători similare poate fi mai ieftin cu peste 30%. Pentru a face față fluxului masiv de clienți atrași de aceste tarife, magazinele locale de tip discount au fost nevoite să angajeze zeci de lucrători suplimentari în ultimele luni, au mai scris jurnaliştii cotidianului batav De Gelderlander.

Același model de succes se aplică și pe piața combustibililor. Cele trei stații de alimentare din sat mențin tarife cu până la 10 cenți pe litru mai mici comparativ cu mediile din orașele învecinate. Acest avantaj determină șoferii din întreaga regiune să parcurgă kilometri întregi ca să îşi alimenteze autovehiculele în Gendt.

Sectorul gastronomic local s-a adaptat rapid la acest fenomen de consum. Localurile din sat atrag vizitatorii prin oferte culinare substanțiale inspirate din bucătăria germană, cum ar fi șnițele uriașe de 400 de grame, la prețuri accesibile, 15 euro porția. Deasupra fațadei Cafeteria Lingewaard, atârnă acum un banner uriaş pe care este scris următorul mesaj: "Prețuri germane, chiar aici, în Gendt".

Antreprenorii locali susțin că secretul din spatele acestor tarife reduse constă în rulajul foarte mare de marfă și în marjele de profit mai mici, compensate însă de volumul impresionant de vânzări.

Strategia din Gendt demonstrează că micii comercianți își pot păstra clienții locali și pot atrage cumpărători din alte regiuni chiar și într-o perioadă de incertitudine economică, transformând o comunitate rurală într-un pol regional de comerț extrem de popular.