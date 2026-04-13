Cea mai mare companie de petrol a Franței anunță că a descoperit zăcăminte noi în Congo

1 minut de citit Publicat la 23:50 13 Apr 2026 Modificat la 23:50 13 Apr 2026

Operațiunile de foraj au identificat o coloană de hidrocarburi de 160 de metri. Foto: Getty Images

Cea mai mare companie petrolieră din Franța, TotalEnergies, a anunțat luni că a descoperit hidrocarburi în Republica Congo, în cadrul unei campanii de foraj pentru extinderea zăcământului Moho din largul coastei țării din Africa Centrală, potrivit Business Insider Africa.

Operațiunile de foraj au identificat o coloană de hidrocarburi de 160 de metri. TotalEnergies a dezvăluit că descoperirile combinate de la Moho G și Moho H reprezintă peste 100 de milioane de barili de resurse recuperabile, potrivit Reuters.

QatarEnergy, acționar în TotalEnergies E&P Congo (TEPC), a anunțat, de asemenea, descoperirea de hidrocarburi. Compania din Orientul Mijlociu a precizat, într-un comunicat, că deține 15% din TotalEnergies E&P Congo (TEPC), operatorul licenței Moho.

Acest lucru a fost evidențiat într-un raport de anul trecut, care arăta că firma energetică din regiunea sa continentală și partenerii săi au primit o licență de explorare pentru blocul offshore Nzombo din Republica Congo.

Conform contractului de partajare a producției încheiat cu guvernul congolez, QatarEnergy va deține 35%, TotalEnergies (operatorul) 50%, iar Société Nationale des Pétroles du Congo 15%.

Totuși, potrivit Gulf Times, TEPC deține în prezent 63,5% din participația în licență, în parteneriat cu Trident Energy (21,5%) și Société Nationale des Pétroles du Congo (15%).

Ministrul de stat pentru afaceri energetice din Qatar și președintele și CEO-ul QatarEnergy, ing. Saad bin Sherida Al Kaabi, a declarat: „Suntem încântați să ne consolidăm în continuare portofoliul internațional în expansiune cu această nouă descoperire promițătoare în Republica Congo. Așteptăm cu interes să lucrăm alături de partenerul nostru strategic, TotalEnergies, și de guvernul congolez pentru dezvoltarea acestor resurse.”

Zăcământul offshore profund Moho

Situat la aproximativ 80 de kilometri de coasta orașului Pointe-Noire, zăcământul offshore la mare adâncime Moho produce în prezent aproximativ 90.000 de barili de echivalent petrol pe zi, fiind gestionat de TotalEnergies prin două unități plutitoare de producție.

Sunt în curs planuri pentru integrarea noilor descoperiri Moho F și Moho G în infrastructura existentă a companiei din zona Moho.

„Această nouă descoperire din licența Moho beneficiază de proximitatea față de infrastructura existentă de producție, permițând o dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor”, a declarat Nicola Mavilla, vicepreședinte senior pentru explorare, într-un comunicat.