Ceartă în public între Donald Tusk și Viktor Orban: "De partea cui ești?"

Viktor Orban (stânga) îi transmite lui Donald Tusk (dreapta) că planul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană e "mort". Sursă colaj foto: Hepta

Prim-miniștrii din Polonia și Ungaria au avut, joi, un schimb de replici, în contextul în care șeful guvernului de la Budapesta și-a reiterat hotărârea de a bloca accesul Ucrainei în Uniunea Europeană.

"Rusia este cea care a început războiul împotriva Ucrainei. Ei (rușii) sunt cei care au decis că trăim în timp de război. Și într-o astfel de perioadă, singura întrebare este de partea cui sunteți", a scris Donald Tusk pe X, într-un mesaj adresat lui Viktor Orban.

Replica lui Orban n-a întârziat să apară.

Dear Prime Minister @donaldtusk,



Russia is at war. Ukraine is at war. Hungary is not.



I understand that you stand firmly on the side of Ukraine. Please understand that we stand firmly on the side of Hungary.



Your question is who will win the Russia–Ukraine war.



My question is… https://t.co/myjLnGFeic — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Orban: Vreau să mă asigur că triumfă pacea

"Stimate domnule prim-ministru, Rusia este în război. Ucraina este în război. Ungaria nu este.

Înțeleg că sunteți ferm de partea Ucrainei. Vă rog să înțelegeți că noi suntem ferm de partea Ungariei.

Întrebarea dumneavoastră este cine va câștiga războiul dintre Rusia și Ucraina.

Întrebarea mea este cum putem pune capăt războiului, salva zeci de mii de vieți și asigura securitatea maghiarilor.

Doriți să câștigați un război pe care îl credeți al vostru. Eu vreau să mă asigur că pacea va triumfa", a răspuns premierul ungar.

Orban acuză UE că pregătește războiul cu Rusia și anunță că aderarea Ucrainei la UE e "moart ă"

Prezent, joi, la reuniunea Comunității Politice Europene, desfășurată la Copenhaga, Viktor Orban a afirmat "UE a decis să meargă la război".

El susține că la summitul informal de miercuri a fost prezentată strategia de război a Uniunii pentru înfrângerea rușilor, pe care a calificat-o drept "îngrozitoare".

Premierul ungar a invocat în acest sens hotărârea liderilor UE de a acorda sprijin amplu propunerilor de accelerare a dezvoltării tehnologiei dronelor și mijloacelor anti-drone și de a utiliza activele rusești confiscate pentru a împrumuta bani Ucrainei.

Viktor Orban: Planul aderării Ucrainei la UE e mort

Orban susține că ceastă direcție este în detrimentul Ungariei și a întregii Uniuni Europene. El a anunțat că partidul de guvernământ din Ungaria va lansa o petiție împotriva "planurilor de război ale UE".

Prim-ministrul ungar a mai vorbit despre ideea lansată la summit, de modificare a regulilor de extindere ale UE în sensul eliminării unanimității membrilor, pentru a facilita aderarea Ucrainei.

Modificarea regulilor necesită, la rândul său, unanimitate, iar Ungaria se va opune aderării Ucrainei la UE, a avertizat Viktor Orban.

"Le-am spus că nu sunt de acord, așa că acest plan este mort", a subliniat el.