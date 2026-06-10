Cel mai mare asigurător bulgar a rămas fără licență. Peste 200.000 de șoferi români aveau polițe RCA la compania DallBogg

Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (FSC) a interzis companiei DallBogg să încheie noi contracte de asigurare și reasigurare. Foto: Getty Images

Autoritatea de supraveghere financiară din Bulgaria a retras licența companiei de asigurări DallBogg Life and Health, cel mai mare asigurător din această țară. DallBogg a operat și pe piața din România, dar activitatea sa a fost interzisă în vara anului 2025, potrivit unui comunicat ASF.

Înainte de a fi interzisă mai întâi în Polonia, apoi în România și în final în toată UE cu excepția Bulgariei, Dallbogg a reușit să vândă peste 200.000 de asigurări RCA șoferilor români. Dallbogg este a doua companie bulgară care a intrat în vizorul ASF, după Euroins.

Măsura anunțată marți de autoritățile din Bulgaria vine după ce, în aprilie 2026, Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (FSC) a interzis companiei DallBogg să încheie noi contracte de asigurare și reasigurare, să prelungească polițe existente sau să extindă acoperirea contractelor în vigoare. Interdicția s-a aplicat tuturor produselor de asigurare și a blocat practic dezvoltarea de noi afaceri. Totuși, polițele deja încheiate au rămas valabile în condițiile inițiale, potrivit Novinite.

Comisia a precizat că aceste măsuri au fost introduse pentru protejarea asiguraților și pentru a asigura stabilitatea financiară a companiei. Potrivit FSC, existau îngrijorări că asigurătorul ar putea întâmpina dificultăți în îndeplinirea obligațiilor față de clienți. DallBogg a respins aceste îngrijorări, susținând că dispune de lichidități suficiente și acuzând autoritatea de reglementare că a denaturat în mod deliberat datele financiare.

Compania deservește peste 900.000 de clienți

Compania deservește peste 900.000 de clienți în Bulgaria și în străinătate. De-a lungul anilor, a devenit deosebit de populară în rândul șoferilor, deoarece oferea asigurări obligatorii de răspundere civilă auto la prețuri mai mici decât mulți concurenți.

Presiunea autorităților de reglementare asupra asigurătorului nu s-a limitat la Bulgaria. Autorități din mai multe țări europene au impus, de asemenea, restricții asupra operațiunilor sale. În Polonia, autoritatea de supraveghere financiară KNF a interzis companiei să ofere asigurări obligatorii RCA în aprilie 2025. Ulterior, în același an, autoritatea de reglementare din România, ASF, i-a interzis DallBogg să mai încheie noi contracte după ce a identificat încălcări ale reglementărilor. Din jumătatea anului 2025, compania nu mai poate încheia polițe de asigurare nici pe piețele externe.