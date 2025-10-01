Ce se întâmplă cu românii care au RCA la firma din Bulgaria care a fost interzisă. Explicațiile ASF

Proprietarii de mașini care au asigurare făcută la compania DallBogg Life and Health sunt protejați / Foto: Getty (imagine cu caracter ilustrativ)

Compania care vindea cel mai ieftin RCA de pe piața românească a fost interzisă definitiv de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Este vorba despre firma bulgărească DallBogg Life and Health, firmă care de la intrarea în România atinsese deja în jur de 200.000 de clienți, majoritatea contractelor încheiate fiind polițe RCA. Motivele interzicerii sunt mai vechi și pornesc chiar din țara de origine a acestei companii, Bulgaria, dar, evident, firma le contestă.

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF și coordonatorul Sectorului Asigurări Reasigurări, a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre ce se întâmplă cu asigurații din România ai acestei companii și cu dosarele de daună.

Potrivit acestuia, în caz de accident, proprietarii de mașini care au asigurare făcută la compania DallBogg Life and Health sunt protejați.

„Întâi să ne aducem aminte de câteva elemente importante legate de acest subiect. E o companie care și-a înregistrat dreptul de a distribui produse de asigurare în România încă de prin 2017 și a început ceva mai activ să vândă, să distribuie asigurări în noiembrie anul trecut, astfel că la începutul anului acesta a dat primele semne că această companie are un comportament neadecvat în piață și, în colaborare cu alte instituții similare din țările europene unde această companie activează, am analizat situația și am intrat într-un mecanism de colaborare care a condus în final la o decizie pe care autoritatea din Bulgaria, cea care este supervizor, supraveghetorul prudențial al acestei companii și care a dat autorizare de funcționare, inclusiv acest pașaport european de a opera pe piața noastră, dar și pe alte piețe, în Polonia, în Italia, în Spania, în Grecia, acea autoritate în acel moment a luat decizia de a suspenda, de a interzice dreptul de a vinde noi contracte, de a încheia noi contracte pe o perioadă de trei luni.

În această perioadă au fost continuate analizele și, totodată, au fost efectuate acțiuni comune privind activitatea acestei companii în piața noastră. Și concluzia la care am ajuns a fost aceea că acele erori nu au fost îndreptate.

Comportamentul este în continuare inadecvat și decizia pe care am luat-o a fost aceea de a suspenda pe perioadă nedeterminată activitatea de distribuție, deci de a încheia noi contracte de asigurare pe piața din România, nu numai RCA, ci pe orice clasă de asigurări. Dacă altfel, o decizie similară este în vigoare și în Polonia și începând de astăzi este un anunț public, este decizie și din partea autorității din Bulgaria, care a extins de asemenea, decizia din iunie, de data aceasta fără să precizeze un termen anume de interzicere. În ce privește situația celor care au încheiat contracte de asigurare, trebuie spus următorul lucru: contractul este în vigoare în continuare.

Este doar o interzicere a unui drept, a unor contracte. Deci cele care sunt de față în piață sunt contracte valabile, contracte în vigoare și cei care sunt beneficiari ai unei polițe de asigurare, în cazul nefericit în care au avut un eveniment datorat celui care a fost contractantul asigurării încheiate cu această companie din Bulgaria, are în continuare posibilitatea de a solicita drepturile companiei din Bulgaria ce operează pe piața din România prin intermediul unor parteneri ai unor companii către care au realizat serviciile de administrare a daunelor, existând un mecanism care este funcțional și pe care, de altfel, l-am analizat și verificat și noi și datorită modului cum operează, am luat decizia pe care am luat-o. Deci, contracte în vigoare, se poată apela în continuare serviciul de daune a acestei companii, mai exact, contactând compania prin reprezentanții lor legali în România”, a declarat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Întrebat dacă această situație va produce efecte în piață, vicepreședintele ASF a declarat că nu influențează major situația generală actuală.

„Noi am acționat din fazele timpurii, astfel că această situație nu s-a amplificat încât să genereze un risc pentru piață.

E o companie care a luat, ce-i drept într-o perioadă scurtă, o cotă de piață undeva la 5%. Deci, prin urmare, nu induce un risc sistemic, nu influențează major situația generală a pieței, chiar dacă este vorba de o entitate din afara pieței noastre, ca din punct de vedere al reglementării și supravegherii prudențiale, pentru că nu are, să spunem, un impact major în piață. Este un eveniment nedorit și în continuare este de avut în vedere că atunci când alegi o poliță de asigurare, trebuie să ai în vedere nu numai prețul, ci și alte elemente”, a încheiat Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF.

Reamintim că decizia ASF a venit în urma unui control făcut împreună cu autoritățile din Bulgaria și cele europene, care a arătat că DallBogg Life and Health întârzia soluționarea cazurilor sau chiar nu îndeplinea obligațiile contractuale.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, compania DallBogg deține o cotă de piață de aproaximativ 5% din totalul polițelor RCA valabile.