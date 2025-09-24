Șoc pe piața RCA: Polițele s-au scumpit și cu 24% după eliminarea plafonării

Polițele RCA s-au scumpit și cu 24% după eliminarea plafonării. Foto: Getty Images

S-au înregistrat scumpiri şi de 20 de procente la poliţele RCA după aproape 3 luni de la eliminarea plafonării. Asigurările depăşesc acum în aproape toate cazurile pragul de o mie de lei, iar cele mai importante societăţi din piaţă au fost nevoite să majoreze tarifele de la 1 iulie.

Pentru a exemplifica concret care sunt creșterile de preț, dăm exemplu la trei societăți care emit RCA. În unele cazuri sunt scumpiri semnificative, iar în altele creșterile de preț sunt limitate.

La primul asigurator, scumpirea este de aproximativ 7%, analizând prima medie a lunii septembrie, cu prima medie a lunii iunie, înainte să expire plafonarea prețurilor.

La al doilea asigurator, scumpirea ajunge la 12%, de la aproximativ 1.390 lei, prima medie ajunge la 1.560 lei.

Creșterile de preț sunt chiar mai mari de atât și ajung la aproximativ 24%. Dacă ne uităm către al treilea asigurator, prima medie ajunge la 1.850 lei, de la aproape 1.500 lei.

La 1 iulie a expirat plafonarea prețurilor RCA, iar de atunci piața este liberă, ceea ce înseamnă că pot interveni schimbări în ceea ce privește prețurile.

CU CÂT S-AU SCUMPIT POLIŢELE RCA DUPĂ RIDICAREA PLAFONĂRII

Prima medie iunie - 961 lei

Prima medie septembrie - 1027 lei

+6,8%



Prima medie iunie - 1388 lei

Prima medie septembrie - 1559 lei

+12,3%



Prima medie iunie - 1492 lei

Prima medie septembrie - 1844 lei

+23,6%