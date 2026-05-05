Antena 3 CNN Externe Cel puţin 5 morţi şi 12 răniţi în Ucraina, în urma unui atac al Rusiei. Zelenski: Bombe aeriene rusești au lovit oraşul Kramatorsk

Cel puţin 5 morţi şi 12 răniţi în Ucraina, în urma unui atac al Rusiei. Zelenski: Bombe aeriene rusești au lovit oraşul Kramatorsk

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 21:02 05 Mai 2026 Modificat la 21:11 05 Mai 2026
colaj 2 poze in care apar cladiri afectate dupa ce azi, ruşii au atacat cu bombe aeriene oraşul Kramatorsk.
Liderul ucrainean susţine că ruşii au atacat cu bombe aeriene oraşul Kramatorsk. Sursa colaj foto: Facebook/Volodimir Zelenski,

Cel puţin cinci oameni au fost ucişi marţi după-amiaza într-un bombardament rusesc în centrul Kramatorskului, ultimul oraş important aflat sub controlul Kievului în regiunea ucraineană Doneţk, a anunţat preşedintele, ucrainean Volodimir Zelenski, care estimează că bilanţul poate creşte, relatează AFP. Numărul răniţilor a ajuns la 12.

"Operaţiuni de salvare sunt în curs la Hramatorsk, în regiunea Doneţk, la locul unui atac aerian rus. Bombe aeriene rusești au lovit chiar în centrul orașului, vizând civili. (...).

Sincere condoleanțe familiilor și celor dragi. Din păcate, numărul victimelor poate crește. Toate serviciile de urgență lucrează acum la fața locului: salvatorii și echipele medicale ajută oamenii", a anunţat şeful statului într-o postare pe X, unde a publicat patru fotografii realizate după bombardament.

"În acest stadiu, cel puţin cinci persoane sunt rănite şi cinci sunt moarte", a mai precizat Volodimir Zelenski. Ulterior, numărul răniţilor a fost modificat la 12.

Guvernatorul regiunii Doneţk, Vadim Filaşkin, a anunţat anterior pe Telegram trei morţi.

"Către ora 17:00 (n.r.: ora locală, dar şi ora României), ruşii au lansat trei bombe asupra centrului Kramatorskului", a scris acesta pe Telegram.

Pe lângă clădirile rezidențiale din Kramatorsk, au fost avariate și patru clădiri administrative. Iar în regiunea Zaporojie, 12 persoane au fost ucise într-un atac aerian.

Oraşul Hramatorsk, un bastion al armatei ucrainene, este vizat de luni de zile în atacuri ruseşti tot mai intense.

Rusia, care a invadat la scară mare Ucraina în urmă cu peste patru ani, a revendicat anexarea, între altele, a regiunii ucrainene Doneţk şi încearcă să o ocupe în întregime, însă se izbeşte de rezistenţa aprigă a armatei ucrainene.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: bombardament rusesc bombe Volodimir Zelenski morti

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close