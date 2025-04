China a lansat pe neașteptate manevre militare lângă Taiwan: "Liderii din insulă sunt niște paraziți"

China a lansat marți, fără un anunț prealabil, exerciții militare pe scară largă în jurul Taiwanului, acuzându-i pe liderii acestei autonomii că sunt "separatiști" și "paraziți" care împing insula în război, relatează presa internațională.

Armata chineză a comunicat că manevrele reprezintă un "avertisment sever" adresat guvernului de la Taipei.

Vase militare și componente ale forței chineze de rachete se îndreaptă spre Taiwan din mai multe direcții, a confirmat Comandamentul Teatrului operațional de est al Chinei, care gestionează operațiunile militare din regiune.

Potrivit sursei citate, exercițiile vor simula lupte pe mare și în aer, preluarea controlului, lovirea țintelor maritime și terestre și impunerea unei blocadei în zone și pe rute cheie.

Taiwan says it has detected 19 Chinese warships and the Shandong aircraft carrier group around its island



The PLA Eastern Theater Command announced a major exercise near Taiwan.



Taiwan's Ministry of National Defense Announcement:



"The PLA Navy vessels, led by the aircraft… pic.twitter.com/RY36LTamPK