Cifrele care îl bagă în sperieți pe Donald Trump. Americanii se întorc împotriva lui

2 minute de citit Publicat la 07:30 27 Mar 2026 Modificat la 07:30 27 Mar 2026

Popularitatea lui Donald Trump în rândul americanilor a scăzut constant de când s-a întors la Casa Albă. Foto: Getty Images

Popularitatea lui Donald Trump în rândul americanilor a scăzut constant de când s-a întors la Casa Albă, în ianuarie anul trecut. O parte din această erodare este normală pentru un președinte aflat la al doilea mandat, scrie BBC, dar declinul reflectă și nemulțumirea persistentă legată de prețurile ridicate și costul vieții. Sunt teme care, în ultimul an, au ajutat Partidul Democrat să câștige tot mai multe alegeri.

Potrivit datelor analizate de site-ul The Downballot, democrații au obținut, în medie, rezultate cu 13% mai bune în alegerile parțiale din 2025 decât în aceleași circumscripții la prezidențialele din 2024.

Războiul din Iran și efectul asupra economiei

Conflictul din Iran nu a făcut decât să accentueze aceste probleme economice.

Datele companiei Ipsos arată că, la începutul celui de-al doilea mandat, 43% dintre americani aprobau modul în care Trump gestionează economia. Până pe 23 iunie 2025, procentul a scăzut la 35% și a rămas aproximativ la acest nivel pentru restul anului.

La trei săptămâni de la izbucnirea războiului, prețul benzinei a crescut semnificativ, ajungând aproape de 4 dolari pe galon.

Între timp, rata de aprobare a politicilor economice ale lui Trump a coborât la 29% - mai mică decât oricare dintre valorile înregistrate de Joe Biden în cei patru ani de mandat, chiar și în perioada inflației ridicate de după pandemie.

Sprijin în scădere

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump avea un nivel de aprobare de 52%, potrivit mediei sondajelor realizate de analistul politic Nate Silver.

Deși nu era un „honeymoon” politic spectaculos, susținerea majoritară i-a permis să își promoveze agenda - de la imigrație și tarife, până la reduceri bugetare și reforme fiscale.

Situația s-a schimbat rapid. La 28 februarie, odată cu debutul războiului din Iran, doar 42% dintre americani mai aveau o opinie favorabilă despre președinte. Săptămâna aceasta, procentul a coborât la 40%.

Este un nivel considerat riscant pentru un președinte în funcție, mai ales cu doar șapte luni înainte de alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului. Cu cât conflictul se prelungește și continuă să afecteze economia globală și prețurile, cu atât riscurile politice cresc.

Doar republicanii rămân alături de Trump

La conferința conservatoare CPAC, organizată lângă Dallas, tema alegerilor din noiembrie a fost una centrală.

Michael Whatley, candidat republican pentru Senat, a avertizat că o eventuală revenire a democraților la putere ar însemna „impeachment, anchete și o agendă scăpată de sub control”.

Chiar dacă majoritatea americanilor s-au opus intervenției militare în Iran, baza electorală a lui Trump continuă să îl susțină.

Un sondaj recent arată că 86% dintre republicani sprijină acțiunea militară a SUA în Iran, iar 80% aprobă modul în care Trump gestionează situația. În rândul tuturor alegătorilor, însă, procentele scad la 39% și, respectiv, 34%.

Independenții încep să se îndepărteze

Democrații au criticat constant deciziile lui Trump de la revenirea la Casa Albă, însă acum și alegătorii independenți par să se distanțeze.

Aceștia au fost esențiali pentru victoria lui Trump în 2024. Dacă tendința se menține, pierderea sprijinului lor ar putea afecta serios șansele republicanilor la alegerile din noiembrie.