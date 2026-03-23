Cine decide ce vezi pe smart TV: rețele mari de televiziune cer UE să oprească dominația Google, Amazon și Apple

2 minute de citit Publicat la 22:17 23 Mar 2026 Modificat la 22:17 23 Mar 2026

Cele mai mari companii de televiziune și streaming din lume presează Uniunea Europeană să aplice cele mai stricte reglementări împotriva sistemelor de operare pentru televizoare inteligente și asistenți vocali dezvoltate de Google, Amazon, Apple și Samsung, scrie The Guardian.

Solicitarea vine printr-o scrisoare trimisă de Asociația Serviciilor Comerciale de Televiziune și Video la Cerere din Europa (ACT), ai cărei membri includ Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky și TF1 Groupe.

Problema: cine controlează ce vezi pe televizor

Argumentul central al scrisorii este că marile companii tech dețin un control tot mai mare asupra sistemelor de operare ale televizoarelor inteligente și ale asistenților vocali, ceea ce le permite să acționeze ca „gardieni” – dirijând utilizatorii către anumite conținuturi și departe de altele.

Servicii precum Fire TV (Amazon) sau Google TV au sisteme de recomandare și funcții de căutare care pot favoriza anumite conținuturi în detrimentul altora. Aceste sisteme, integrate în multe televizoare inteligente, pot influența modul în care milioane de utilizatori consumă televiziune.

„Un număr limitat de operatori dobândesc astfel o capacitate tot mai mare de a modela rezultatele pentru milioane de utilizatori și companii, controlând accesul la audiențe și distribuția de conținut”, au scris reprezentanții ACT într-o scrisoare adresată Terezei Ribera, șefa antimonopol a UE, relatează Reuters.

„Este esențial ca Comisia să desemneze principalele sisteme de operare TV drept gardieni și să asigure o supraveghere adecvată pentru a garanta corectitudinea și competitivitatea”, au spus televiziunile.

Google, Amazon, Apple și Samsung au fost contactate pentru comentarii.

Scrisoarea ACT vine într-un moment de tensiune sporită între autoritățile europene și administrația lui Donald Trump pe tema reglementării companiilor tech americane, care a generat o serie de dispute privind modul în care aceste firme operează în Europa.

Bruxelles-ul se pregătește, potrivit informațiilor din presă, să intensifice aplicarea principalelor sale reguli antimonopol, iar administrația Trump a spus că acest lucru este „discriminatoriu” față de companiile americane.

La începutul lunii februarie, UE a amenințat cu acțiuni împotriva Meta pentru blocarea chatboților AI rivali de pe platforma sa de business WhatsApp, invocând abuzul de poziție dominantă pe piață. Meta a răspuns că nu există motive pentru intervenția UE și că platforma nu este un canal-cheie de distribuție pentru chatboții AI.

Luni, Ribera a anunțat că o decizie privind posibila încălcare de către motorul de căutare Google a Actului European privind Piețele Digitale (Digital Markets Act) va fi luată în curând – o investigație deschisă încă din 2024.

În decembrie, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru „activiști” europeni, acuzându-i de cenzură și de „suprimarea punctelor de vedere americane”. Măsura a fost interpretată pe larg drept o escaladare în răspuns la reglementarea europeană a platformelor tech americane.

Breton contestă sancțiunile, iar Comisia Europeană a anunțat că îl va susține.